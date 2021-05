Bilionário Mark Cuban explica porque é que as criptomoedas são o futuro

O tema das criptomoedas divide a opinião dos utilizadores. E sempre que este assunto é debatido, a discussão rapidamente acontece, com os dois lados a defender a sua visão através de diversos argumentos de peso.

Recentemente, o presidente do Banco da Inglaterra alertou que quem investe em criptomoedas deveria estar preparado para perder tudo. Mas agora o ator, apresentador e bilionário Mark Cuban explica porque é que as moedas digitais são o futuro, especialmente enquanto o mundo recupera de uma pandemia.

O valor das criptomoedas continua a aumentar, sofrendo algumas descidas pontuais. Atualmente as mais populares moedas, como Bitcoin e Ethereum, valem cerca de 50.000 euros e 3.000 euros respetivamente.

As criptomoedas são o futuro, segundo Mark Cuban

Mark Cuban é um bilionário, empreendedor, ator, apresentador e filantropo norte-americano. E também é um defensor das moedas digitais. Dessa forma, Cuban, que também é dono da Dallas Mavericks, defende que as criptomoedas são o futuro, especialmente quando o mundo recupera de uma pandemia.

Estas afirmações foram deixadas pelo bilionário num podcast do ator Rob Lowe. Cuban explicou as duas grandes razões pelas quais, na sua opinião, o país deveria mudar para moedas digitais.

Mais acesso

A primeira está relacionada com a facilidade de transações. O empreendedor falou dos obstáculos no que respeita ao recebimento e levantamento de cheques de estímulo que muitos norte-americanos enfrentam, seja através de depósito direto ou correio. Cuban referiu também a quantidade de dias que os bancos precisam para compensar os cheques, entre outras situações que acabam por tornar difícil lidar com as instituições financeiras tradicionais.

Se todas as pessoas tivessem conta num banco digital, com ou sem moedas digitais, o dinheiro iria simplesmente para a sua conta a partir do Tesouro, sempre que houvesse um estímulo.

Mark Cuban

Custos mais baixos

Outra razão apontada pelo filantropo são os custos de transação que caíram significativamente com os ativos digitais.

Apesar de o custo de produção das moedas ser menor que o seu valor real, a Casa da Moeda dos EUA necessita todos os anos de milhões de dólares para produzir esse dinheiro. Por exemplo, no ano fiscal de 2020, o departamento responsável pela produção de moedas para os EUA gastou cerca de 618 mil milhões de dólares (~508 mil milhões de euros) para criar as moedas combinadas, segundo dados do Coin News.

Depois há apenas o tratamento físico para os comerciantes, que é caro, e para os bancos, que é caro. Depois há o lado sanitário.

Mark Cuban

Mas para o bilionário não há fatores contra na mudança para a moeda digital. O único problema é a resistência das pessoas às mudanças.

Cuban é então um defensor das criptomoedas, sendo que a Dallas Mavericks começou a aceitar o pagamento em dinheiro digital no início deste ano. Para além disso, o ator já sugeriu à apresentadora Ellen DeGeneres que esta permitisse o pagamento em Dogecoin no seu programa.

Concorda com Mark Cuban?