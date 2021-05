Algo que todos os utilizadores querem num smartphone é um acesso à Internet rápido e estável. Desta forma conseguem usar o seu dispositivo para navegar nas suas páginas preferidas, ao mesmo tempo que conseguem usar as apps escolhidas de forma muito mais fluída.

Para este bom desempenho, a Google assenta a sua oferta no Chrome, o seu browser. Este é uma excelente proposta, mas pode ser melhorado. Se quer o Chrome mais rápido, pode simplesmente ativar uma das mais recentes novidades deste browser.

Tornar o Chrome ainda melhor

O Chrome é sem qualquer dúvida o browser mais usado no Android. A Google colocou esta sua proposta dentro do seu sistema operativo, mesmo dando a possibilidade deste ser substituído a qualquer momento pelo utilizador do smartphone.

Embora seja um excelente browser, a Google não para de o tentar melhorar e de o tornar ainda mais eficiente. O desejo de todos é que este seja ainda melhor e que traga novidades permanentes aos utilizadores, para explorarem melhor a Internet.

Browser da Google pode ser mais rápido

Melhorar o Chrome e torná-lo mais rápido é simples. Basta que abram o menu associado a esta app, carregando nos 3 pontos no canto superior direito. Dentro deste menu, e perto do final, deve escolher a opção Definições, para continuar.

Aqui dentro, deve descer a nova lista de opções até encontrar a opção Privacidade e segurança. Por fim, e dentro desta área, deverá ter presente a opção Pré-carregar as páginas…, que deverá ativar para ter o Chrome ainda mais rápido.

Páginas são pré-carregadas automaticamente

Na prática, esta opção ativa o pré-carregamento das páginas pelo Chrome. Em qualquer página visitada, este browser vai ler os links presentes e iniciar o seu processamento. Caso o utilizador escolha um destes estará já tudo pronto para apresentar a página.

Esta é uma forma simples e rápida de ter o Chrome ainda mais rápido. Basta ativar uma opção e o browser da Google irá tratar de preparar as próximas páginas a serem visualizadas, em silêncio e sem qualquer impacto.