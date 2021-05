O iPhone XR tem melhor desempenho que o iPhone 12 com o iOS 14.5.1

A cada novo iPhone que a Apple lança, a marca destaca os ganhos que existem face aos modelos anteriores. Estas focam-se sempre na melhoria a nível do SoC e do desempenho geral que estes smartphones ganham.

Assim, espera-se sempre que este ganhe mais capacidades e que seja melhor que o modelo anterior. Esse cenário parece agora ser contrariado, com o iPhone XR a ter um melhor desempenho que os modelos mais recentes, em especial face ao iPhone 12.

iPhone XR, iPhone 11 e iPhone 12 frente a frente

O iPhone XR foi apresentado em setembro de 2018, mostrando que a Apple tinha uma proposta que não sendo de topo, conseguia competir com a concorrência. Este foi um dos modelos que se mostrou ser uma arma importante para o bom desempenho desse ano.

Agora, e com o iOS 14.5.1 já lançado e presente em muitos equipamentos, foi feita uma comparação interessante e importante. Foi colocado lado a lado o iPhone XR, o iPhone 11 e o iPhone 12 para aferir qual é o mais rápido. A resposta está longe da esperada.

iOS 14.5.1 é a base deste teste importante

Este foi um teste realizado por Nick Ackerman no seu canal do YouTube. Aferindo de forma direta a resposta dos 3 smartphones, verificou qual destes está mais rápido. Para uniformizar a amostra, todos os iPhone têm instalado o novo iOS 14.5.1.

Os resultados são certamente pouco normais e colocam em destaque o iPhone XR, que muitas vezes bateu os outros modelos no que toca à velocidade. Ao abrir as apps, este conseguiu ser mais rápido na maioria das vezes. O iPhone 11 foi o que teve o pior desempenho.

Desempenho confirmado com testes de benchmark

Outra amostra clara deste desempenho veio de outro lado, com os testes de benchmark. Tanto no Geekbench como no 3DMark o iPhone XR bateu os modelos mais recentes, com uma diferença interessante. No caso do último teste, os resultados do modelo de 2019 revelaram-se igualmente muito inferiores.

Conforme o que é apresentado, há uma possível explicação para a perda de desempenho. É certo que está no iOS 14.5.1, mas deverá ser associado à nova gestão de energia, mais agressiva, se bem que não era esperada uma diferença tão grande. A Apple, certamente irá resolver esta questão em breve, numa próxima atualização.