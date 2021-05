Smartphones Nokia têm atualizações do Android 11 a atrasar

A Nokia tem a sua oferta de smartphones associada ao programa Android One. Assim, garante aos consumidores uma experiência de Android Puro e dois anos de grandes atualizações ao sistema operativo. Nesta fase, segundo a calendarização da HMD Global, já deviam estar atualizados pelo menos 9 modelos, no entanto, há vários atrasos e os prazos tiveram que ser revistos.

Se tem um smartphone Nokia, saiba quando poderá receber finalmente o Android 11.

Nos primeiros anos de Nokia sob a alçada da HMD Global, o objetivo de oferecer smartphones a preços mais acessíveis e com atualizações garantidas foi cumprido. Contudo, com o alagar da oferta, os prazos têm vindo a ser alargados e com o Android 11 a situação agravou-se.

Android 11 com atrasos na Nokia

O cronograma lançado em outubro passado revelava que até ao início de 2021 iriam ser atualizados quatro modelos e os restantes receberiam a esperada atualização nos primeiros seis meses do ano.

O Nokia 8.3 5G, por exemplo, deveria ter recebido a versão 11 logo no final de 2020, no entanto, esta só chegou em fevereiro de 2021. Além disso, a maioria da programação foi adiada.

No segundo trimestre do ano, a Nokia deverá ter atualizados 13 modelos, no entanto, os Nokia 6.2, 7.2 e 9 Pureview, só deverão ver as novidades do novo Android a chegar no terceiro trimestre, numa altura em que a Google já deverá ter o seu Android 12 pronto a chegar ao mercado.

Este é o novo cronograma da HMD Global para os seus smartphones:

1º Trimestre:

Nokia 8.3 5G

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 8.1

Nokia 2.2

Nokia 2.3

2º Trimestre:

Nokia 3.4

Nokia 5.3

Nokia 5.4

Nokia 1 Plus

Nokia 1.3

Nokia 1.4

Nokia 2.4

2º Trimestre:

Nokia 6.2

Nokia 7.2

Nokia 9 Pureview

Não são conhecidas as motivações para esta alteração da calendarização. No entanto, pode estar relacionada com o facto de não controlar a produção completa dos seus smartphones, uma vez são produzidos por terceiros.