Mastercard passa a suportar pagamento com criptomoedas ainda este ano

As criptomoedas são hoje já uma parte importante no mundo dos pagamentos e a tendência é claramente crescente. Segundo a Mastercard, há cada vez mais gente a usar os cartões da rede para comprar ativos criptográficos, especialmente durante o recente aumento no valor do Bitcoin.

Assim, ainda este ano começará a oferecer suporte a criptomoedas selecionadas diretamente a partir da rede Mastercard.

Mastercard rende-se às criptomoedas

Quaisquer que sejam suas opiniões sobre criptomoedas – de um fanático obstinado a um cético absoluto – facto é que esses ativos digitais estão a ganhar cada vez mais importância no mundo dos pagamentos.

A Mastercard refere que tem observado, por um lado, uma maior compra de ativos criptográficos, muito em parte motivada pelo recente aumento do valor da Bitcoin. Por outro lado, observa também cada vez mais pessoas a aproveitarem os crypto cards para aceder a tais ativos e convertê-los em moedas tradicionais para gastos.

Assim, a empresa anuncia que estão a preparar tudo para fazerem parte do futuro da criptografia e dos pagamentos. Como tal, este ano a Mastercard começará a oferecer suporte a criptomoedas selecionadas diretamente na sua rede.

Segundo a empresa, será dado suporte com base nos seus princípios para moedas digitais, que se concentram na proteção e conformidade do consumidor. Sublinha ainda que não irá recomendar ao consumidor nenhuma moeda em concreto. Será a pessoa a fazer as suas escolhas, mas tendo o suporta e qualidade do serviço da empresa.

Estamos aqui para permitir que clientes, comerciantes e empresas movam valor digital – tradicional ou criptográfico – da maneira que desejarem. A escolha deve ser sua, o dinheiro é seu.

| Referiu Raj Dhamodharan da Mastercard em comunicado.

Esta decisão da Mastercard, ao render-se às criptomoedas, acaba por seguir a mesma tendência que outras empresas já seguem. Por exemplo, o PayPal começou a permitir que os utilizadores dos EUA comprassem, vendessem e mantivessem moedas virtuais. A Tesla há poucos dias também anunciou a compra de comprou recentemente 1,2 mil milhões de euros em Bitcoin e anunciou que, em breve, começará a moeda como meio de pagamento.