E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades na tecnologia de carregamento rápido da Xiaomi, no smartphone com ecrã pop-up da Samsung, do lançamento do Huawei Mate 40, analisámos os headphones Bang & Olufsen Beoplay H95, e muito mais.

O desenvolvimento das tecnologias de carregamento associadas às baterias dos smartphones tem vindo a ser surpreendente nos últimos anos. O objetivo é carregar as baterias mais rapidamente, já que o aumento das suas capacidades está limitado fisicamente. A aposta no carregamento wireless (ou sem fios) está também a chegar a um patamar impressionante e hoje a Xiaomi revelou até onde pode ser levado.

Um curto vídeo partilhado hoje mostra um smartphone com bateria de 4000 mAh a carregar na totalidade sem fios a 80W.

Por muito que ouçamos as pessoas a dizer que já não vêem televisão, a verdade é que o conceito de ver TV mudou muito. Hoje vê-se muita televisão, mas associada a serviços de streaming, ao YouTube, às consolas e aos jogos, e até às redes sociais. Perante esta realidade, este é um mercado que tem ganho uma enorme relevância e hoje vemos as marcas de smartphones também a produzir televisões inteligentes.

A OPPO hoje apresentou as suas primeiras smart TV. Conheça as OPPO TV S1 e OPPO TV R1.

Lembro-me perfeitamente da altura em que saíram os filmes da saga Star Wars. Os primeiros, no final dos anos 70’s e inícios dos anos 80’s. Não havia criança que não tivesse brinquedos relacionados com os filmes ou que não imaginasse estar na pele de um dos muitos heróis – ou vilões – da saga.

Quem nunca desejou poder disputar uma luta com um Lightsaber ao bom estilo da guerra das estrelas?

Para todos os fãs da saga Star Wars, a boa notícia é que, em Vader Immortal: A Star Wars VR Series, isso já é possível.

A evolução dos smartphones esteve algum tempo estagnada. No entanto, nos últimos anos temos visto um impulso ao nível das câmaras com zoom de grande alcance, das baterias com carregamento ultra rápido e ainda dos ecrãs dobráveis. A Samsung tem vindo a apostar nestas três vertentes e, sem dúvida que o destaque vai para os seus smartphones Galaxy Z.

Uma patente registada recentemente pela marca vem, no entanto, revelar que pode estar a prepara-se para dar um passo mais além, com um ecrã “pop-up”, para transformar o smartphone numa coluna de som portátil.

A música é um tónico para a alma e projeta no ser humano emoções e reações. Como tal, é importante servir o som com qualidade e dispositivos devidamente cuidados para o fazer. Este foi o ponto de partida para o doce trabalho de analisar os auscultadores Bang & Olufsen Beoplay H95. Sim, vamos falar de um dos melhores que o dinheiro pode comprar.

Hoje vamos mostrar um equipamento que teve o seu lançamento mundial para comemorar os 95 anos da Bang & Olufsen. Assim, venham connosco nesta breve viagem de alta qualidade de som, exímio recorte de design com os Beoplay H95.

As atualizações do Windows 10 são já certas pela parte da Microsoft. 2 vezes por ano estas são lançadas e trazem sempre melhorias, atualizações e novidades importantes. A ideia é fazer evoluir este sistema operativo de forma quase transparente.

Sabia-se que uma nova atualização estava para chegar, com muitas novidades, principalmente estéticas. Pois a atualização de outubro está já disponível e pode ser descarregada. Depois da versão lançada no início do ano, esta quer trazer ainda mais para o Windows.

A evolução da tecnologia e do conhecimento sobre os asteroides, leva a que estes pedaços de rocha possam ser estudados. Além de contar a história do Universo desde há milhões de anos, estes astros podem ser importantes para descobrirmos a origem do nosso próprio planeta. Assim, numa missão carimbada com êxito, a NASA conseguiu tocar com um braço da sua sonda OSIRIS-REx no asteroide Bennu.

A agência espacial norte-americana mostrou imagens incríveis do momento em que a nave marcou o solo deste viajante do espaço.

A OnePlus acabou de apresentar os seus smartphones da linha 8T, mas os rumores já especulam o futuro e o que será da linha OnePlus 9. Habitualmente lançada em abril ou maio, a linha de topo da marca chinesa poderá chegar mais cedo em 2021.

Será esta uma estratégia das marcas para tentar minimizar as perdas de 2020?

A Inteligência Artificial é hoje usada para os mais diversos fins. Ao contrário do que acontecia há uns anos, onde o software era “estático”, com a Inteligência Artificial e outras tecnologias, o software tem a capacidade de aprender e até tomar decisões.

O Parlamento Europeu (PE) aprovou recentemente um pacote de novas iniciativas legislativas que visam uma maior regulamentação da Inteligência Artificial (IA) na União Europeia (UE), de maneira a assegurar que a tecnologia respeita princípios éticos e de confiança.

A Huawei reservou o dia de hoje para dar a conhecer em pormenor a sua nova linha de smartphones Huawei Mate 40. Os Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro estão apresentados.

Conheça todos os pormenores.

A Canonical continua a dotar o seu sistema para Desktop de novas funcionalidades. É verdade que o Ubuntu tem evoluído bastante, já é o sistema operativo pré-configurado em algumas marcas, mas a quota de mercado continua muito baixa.

Tal como estava previsto para hoje, o novo Ubuntu 20.10 já está disponível para download.

A exploração do espaço é uma das áreas mais fascinantes onde o ser humano atua. E apesar de empresa de Elon Musk, a SpaceX, ser uma ‘novata’ nestas andanças, a verdade é que já tem dado cartas no que respeita a experiências, projetos e inovações.

Recentemente a SpaceX celebrou um contrato milionário ao abrigo do programa Space Development Agency, cujo objetivo é o desenvolvimento de quatro satélites. E quem vai acompanhar a empresa de Musk nesta viagem é a Microsoft.

A situação anormal em que o governo dos EUA colocou a Huawei obrigou a empresa a reinventar-se e a criar novos serviços. Estes vão certamente compensar a ausência do que a Google oferece e dar aos utilizadores as ferramentas que precisam.

Claro que para muitos esta é uma mudança que irá ser feita, mas de forma gradual. Para isso, precisam de ter ainda nos smartphones Huawei as apps da Google. O processo de instalação existe, mas não é simples. Tudo muda agora com o Googlefier, a solução mais simples para instalar as apps da Google num Huawei.