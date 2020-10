A Microsoft deu um passo importante quando decidiu abandonar o seu browser, criado de raiz, e decidiu abraçar o Chromium. Este partiu de uma base sólida, mas precisou de muito trabalho para chegar ao ponto em que já está hoje.

Prometido estava a chegada a muitas plataformas, indo para além das que são óbvias à Microsoft. Assim, e depois de termos o novo Edge no Windows e no macOS, é hora de começarem os trabalhos para mais uma conquista. Sim, o Edge está no Linux e pronto para ser testado por todos.

O browser da Microsoft abriu novos caminhos

A Microsoft já tinha prometido para muito breve a chegada do Edge ao Linux. Depois de ser publicado para o Windows e para o macOS, era a vez deste sistema ter esta novidade. Esta promessa foi cumprida e esta versão está finalmente disponível para ser testada.

Apesar de estar lançado, esta é ainda uma versão de testes e que deverá ser, entretanto, desenvolvida nos próximos meses. Apenas quando estiver estável e com novas funcionalidades, após muitos testes, será lançada a versão final. Há ainda sobretudo muito a ser preparado e incorporado.

Quem já se habituou a usar este browser vai notar a ausência de algumas funcionalidades. Falamos da sincronização de conta ou de outros serviços que o Edge já oferece noutras versões. Estes vão ser preparados e trazidos pela Microsoft mais tarde.

Como instalar o Edge no Linux?

Quem quiser instalar o Edge no Linux já o pode fazer, nos processos que está habituado. Esta versão de testes está já disponível para download na página Insiders do browser, tanto em .deb como em .rpm. Podem também ser usados os repositórios de software Linux da Microsoft.

Em qualquer dos casos, este é um processo simples de realizar, igual a qualquer outro software. Depois, o Edge irá surgir na lista de apps do Linux, para poder ser usado. Quanto ao software, ele aparenta ser certamente igual ao que já é possível ver no Windows ou no macOS.

Esta novidade é importante para a Microsoft e para o Linux. A gigante do software reforça a sua presença no sistema open-source e dá, entretanto, aos utilizadores mais uma alternativa de peso. A sua subida no mercado mostra que este é um browser a ter em conta.