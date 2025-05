Microsoft lança um novo anúncio e aponta as suas armas à Apple

Ainda que sejam concorrentes, tanto a Apple como a Microsoft procuram cativar o máximo de clientes. Este cenário abre a porta a todas as medidas que se podem usar para atrair para os seus produtos a atenção e isso tem sido visto de formas muito criativas. A mais recente vem da Microsoft, que lança um novo anúncio e aponta as suas armas à Apple.

Microsoft aponta as suas armas à Apple

Desta vez a Microsoft volta a colocar os seus produtos em destaque usando a comparação direta entre o que estes oferecem e o que a sua concorrência tem disponível para os consumidores. A escolha da gigante do software foi olhar à Apple no seu último anúncio, onde afirma que a série Surface é mais rápida que o MacBook Air.

A Microsoft faz referência ao MacBook Air da Apple no seu último anúncio publicitário. Nesta publicidade, a empresa afirma que os modelos Surface Pro e Surface Laptop com processadores Qualcomm Snapdragon X Elite são até 58% mais rápidos que o MacBook Air da Apple com chip M3. Esta comparação é baseada nos resultados do teste de CPU multi-core do Cinebench 2024.

A recém-lançada série de PCs Copilot+ está no centro da visão da Microsoft do Windows com suporte de IA. Embora o desempenho destes dispositivos também seja destacado no anúncio, é impressionante que seja comparado diretamente ao MacBook Air. No entanto, é utilizado um modelo mais antigo do MacBook Air com chip M3 no anúncio.

Anúncio compara Surface ao MacBook Air

Conforme as informações dadas no vídeo, alguns PCs Copilot+ são superiores não só ao M3, mas também aos novos modelos de MacBook Air com chip M4. Por outro lado, a Apple afirma que a família de chips M4 faz a diferença no desempenho que oferece por watt.

Os novos dispositivos Surface com processadores Snapdragon X Elite apresentados no anúncio publicitário da Microsoft são particularmente notáveis ​​pelas suas características com suporte de IA. A imagem que surgiu no teste do Cinebench mostra que o ecossistema Windows está pronto para competir diretamente com a Apple.

No entanto, o facto de a comparação ter sido feita com o modelo de processador M3 em vez do actual M4 levantou grandes questões sobre a imparcialidade da publicidade. Ainda assim, e do que mostrado, a Microsoft quer mesmo destacar-se face à Apple e aos seu portáteis.