Criptomoedas estão a motivar ciberataques, mas também crimes no mundo físico

Apesar de as criptomoedas serem ativos digitais, que motivam cibercrimes, os seus detentores estão a tornar-se alvos, também, no mundo físico. Um novo artigo relata raptos e roubos na "vida real".

Um artigo do The Wall Street Journal revela que, à medida que os grandes detentores de criptomoedas transferem os seus ativos para as chamadas cold wallets, que não podem ser acedidas online, estão a tornar-se alvos de raptos e roubos na "vida real".

De acordo com o órgão de comunicação social, no ano passado, foram comunicados aos governos de todo o mundo dezenas de wrench attacks - ou assaltos que utilizam ferramentas simples para infligir dor e coagir as vítimas -, cujos visados foram escolhidos pelos seus ativos digitais.

Nestes números incluem-se, pelo menos, cinco pessoas, em França, só nos últimos meses.

Rede criminosa invadiu casas em nome das criptomoedas

Conforme contado, no ano passado, um homem de 24 anos, da Flórida, foi condenado a 47 anos de prisão por liderar uma rede criminosa que invadiu várias residências, tendo como alvo os detentores de criptomoedas.

O grupo conseguiu roubar um total de 3,5 milhões de dólares em criptomoedas, amarrando as vítimas, mantendo-as sob uma arma e exigindo que transferissem as suas participações.

Relativamente à forma como os ladrões escolhem as suas vítimas, são enumerados alguns fatores. Muitas vezes, no entanto, selecionam-nas por via do seu perfil online: pessoas que ostentam riqueza são frequentemente visadas.

Além disso, ciberataques que visam plataformas populares de negociação de criptomoedas, como a Coinbase e a Ledger, já disponibilizaram aos ladrões informações sobre potenciais detentores de criptomoedas.

Diretor-executivo da Ledger atacado devido às suas criptomoedas

No caso da Ledger, nomes, correio eletrónico e endereços postais da base de dados de marketing da empresa foram publicados online e expuseram mais de 270.000 pessoas.

Aliás, o diretor-executivo da empresa, David Balland, foi já vítima de um destes ataques físicos: um rapto que o viu a ele e à sua mulher serem raptados e presos durante quase dois dias enquanto os seus atacantes exigiam o pagamento de um resgate em criptomoedas.

Para consegui-lo, os agressores cortaram um dos dedos de Balland e enviaram fotografias aos executivos da Ledge, no sentido de pressioná-los a fazer o pagamento. O casal acabou por ser libertado, ​​após terem sido feitos vários pagamentos.

De acordo com o The Wall Street Journal, este ataque, juntamente com uma série de outros, em França, que tiveram como alvo executivos de criptomoedas, levou o ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, a reunir-se com a indústria para discutir medidas de segurança para o setor.