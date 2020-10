Análise Vader Immortal: A Star Wars VR Series (Playstation 4)

Lembro-me perfeitamente da altura em que saíram os filmes da saga Star Wars. Os primeiros, no final dos anos 70’s e inícios dos anos 80’s. Não havia criança que não tivesse brinquedos relacionados com os filmes ou que não imaginasse estar na pele de um dos muitos heróis – ou vilões – da saga.

Quem nunca desejou poder disputar uma luta com um Lightsaber ao bom estilo da guerra das estrelas?

Para todos os fãs da saga Star Wars, a boa notícia é que, em Vader Immortal: A Star Wars VR Series, isso já é possível.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series, tal como os filmes, é uma trilogia. Um jogo dividido em 3 episódios que nos leva a viver na primeira pessoa, toda a atmosfera Star Wars.

Tentando não contar os spoilers do jogo, a ação inicia-se com o nosso personagem a bordo de uma nave espacial que é capturada por um Imperial Star Destroyer. Este é um dos primeiros momentos altos do jogo a nível visual, uma vez que conseguimos ver a parte de baixo da gigantesca nave imperial à medida que ela nos vai “engolindo”.

A partir daqui é jogar e desfrutar embora, antes de iniciarmos o modo campanha, propriamente dito, tenhamos a possibilidade de fazer alguns treinos no modo Dojo.

Por experiência pessoal é conveniente dar uma vista de olhos a este modo antes de nos lançarmos à aventura uma vez que é um bom treino para aprender como manejar corretamente um Lightsaber utilizando os comandos do PS Move.

anterior próxima

Um jogo dividido em 3 episódios que nos leva a viver na primeira pessoa, toda a atmosfera Star Wars.

Mas a utilização dos comandos PS Move serve também para nos deslocarmos pelos vários cenários, para subir ou descer escadas, para agarrar objetos e para nos agarrarmos a parapeitos ou saliências.

Mas se o manejo de um sabre de luz é relativamente fácil e intuitivo, já o subir ou descer e o navegar por caminhos mais estreitos onde tenhamos que apoiar as mãos em qualquer sitio é mais complicado e requer alguma adaptação.

Tal como todos os jogos PS VR, este jogo sofre de alguns problemas já bem conhecidos deste sistema e uma vez que é um jogo com alguma ação, é muito fácil nos deslocarmos fisicamente do sítio onde estamos acabando por sair da área de jogo bastantes vezes.

Apesar dos fatores descritos acima, o facto de podermos estar frente a frente com Darth Vader e viver por dentro todo o ambiente do universo Star Wars faz deste um jogo em que as capacidades do PS VR são bastante bem aproveitadas.

anterior próxima

Tal como referido no início, este jogo é uma coleção de três jogos independentes que podem ser jogados por qualquer ordem. Ainda assim, é aconselhável que se siga a sequência correta dos jogos para melhor desfrutar de toda a experiência.

A ajudar à festa encontra-se o ambiente sonoro, próprio da saga de filmes e que nos faz sentir não como se estivéssemos dentro de um dos filmes, mas como se, na realidade, fizéssemos parte de todo aquele universo fantástico.

Deixo como conselho para todos aqueles que tenha um bom conjunto de headphones que o utilizem uma vez que, para além de tornar toda a experiência mais imersiva, possibilita a melhor audição de alguns diálogos cujo volume de som é, na grande maioria das vezes, demasiado baixo para ser ouvido através dos speakers da TV.

Veredicto Alexandre Carlos No geral, apesar de algumas limitações inerentes ao PS VR e PS Move, este jogo tira bastante partido do sistema de realidade virtual da Playstation e oferece aos jogadores uma experiência imersiva e diferente do habitual. Para um fã da saga Star Wars desde o lançamento dos filmes originais é fabuloso ter um jogo em que estou dentro da ação chegando mesmo a estar frente-a-frente com Darth Vader por diversas vezes. É um jogo altamente recomendável para todos aqueles que, como eu, sempre sonharam em empunhar um sabre de luz.