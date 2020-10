É oficial: Chegaram as primeiras smart TV da OPPO

Por muito que ouçamos as pessoas a dizer que já não vêem televisão, a verdade é que o conceito de ver TV mudou muito. Hoje vê-se muita televisão, mas associada a serviços de streaming, ao YouTube, às consolas e aos jogos, e até às redes sociais. Perante esta realidade, este é um mercado que tem ganho uma enorme relevância e hoje vemos as marcas de smartphones também a produzir televisões inteligentes.

A OPPO hoje apresentou as suas primeiras smart TV. Conheça as OPPO TV S1 e OPPO TV R1.

A OPPO é hoje uma das mais relevantes empresas no segmento dos smartphones. Esta empresa chinesa destaca-se essencialmente pelas tecnologias de carregamento rápido que tem desenvolvido, mas o desempenho dos smartphones não fica esquecido, tendo alguns dos mais poderosos do mercado no seu portfólio.

Mas a empresa quer ir mais além. Hoje anunciou duas novas smart TV.

Chegaram as novas OPPO TV

A OPPO TV S1 tem ecrã QLED de 65″ e uma resolução 4K que, segundo a marca, oferece um brilho de 1500 nits e abrange 120% gama de cores NTSC. Oferece uma taxa de atualização de 120Hz e MEMC.

No parâmetro do som, a OPPO em parceria com a Dynaudio equipou esta televisão com 18 altifalantes com saída de som de 85 W. Além disso, existem também microfones para o assistente de voz e ainda para as videochamadas. Graças a uma câmara pop-up posicionada na parte superior da TV é possível conversar através da televisão, sem acessórios extra.

O processador que equipa este modelo é um MediaTek MT9950, oferece 8,5 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O software é o ColorOS TV com suporte para as mais populares plataformas de streaming da China. Inclui, por fim, HDMI 2.1, Wi-Fi 6, NFC, Dolby Vision e Dolby Atmos.

A OPPO TV S1 foi apresentada com um preço de 7.999 yuans, cerca de 1015 €.

O modelo OPPO TV R1 é uma TV 4K LCD com retroiluminação LED. Está disponível em 55 e 65 polegadas. Não tem taxa de atualização de 120Hz, no entanto, vem com MEMC.

O processador que equipa este modelo é o MediaTek MTK9652 que, tal como o anterior, suporta descodificação de vídeo a 8K. Tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, bem menos que a OPPO TV S1.

Destaca-se ainda o HDMI 2.1, Wi-Fi 6, altifalantes de 20W com Dolby Audio, NFC e, também esta, inclui câmara pop-up, microfones e sistema operativo ColorOS.

Os preços são bem mais baixos que a OPPO TV S1. Assim, a OPPO TV R1 de 55 polegadas foi anunciada a 3,299 yuan (~420 €) e a de 65″ por 4,299 yuan (~545 €). Estes modelos, para já, apenas foram lançados para o mercado chinês.