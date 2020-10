O mercado dos smartphones está ao rubro e as novidades têm sido muitas nos últimos tempos. Todas as marcas querem mostrar o que de melhor fazem e a Huawei não é diferente.

A gigante do mundo dos smartphones tem muito para mostrar e por isso hoje vai revelar ao mundo a sua nova proposta. O Mate 40 está a chegar e vão poder acompanhar todas as novidades aqui no Pplware.

Como é normal nesta altura do ano, a Huawei tem uma novidade para os utilizadores. É o momento de conhecer o seu novo elemento da família Mate, um smartphone que segue a linha dos modelos P, mas que introduz novidades em várias áreas.

Este ano não é diferente, ainda que seja virtual o evento. O Mate 40 vai ser apresentado e todas as novidades vão ser conhecidas. Mesmo com toda a informação já revelada, esperam-se novidades importantes e algumas surpresas. Há ainda muito por descobrir e para ser revelado.

O evento deverá trazer ainda algumas novidades extra, onde a marca irá apostar e mostrar que sabe fazer muito mais que smartphones. Falamos de novos relógios e provavelmente algo mais, relacionado com o som. A grande dúvida é que vão ficar por aqui!

Acompanhe aqui o evento em direto e conheça os pontos principais deste novo Huawei Mate 40 e de tudo o que mais vier a ser apresentado por Richard Yu neste palco virtual