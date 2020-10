De forma muito discreta a Microsoft lançou na passada 4ª feira a mais recente atualização do Windows 10. Chamada, como é normal, atualização de outubro de 2020, esta traz algumas novidades que eram já conhecidas do programa Insiders.

Ao contrário das versões lançadas antes, esta parece estar imune de problemas e pode já ser instalada por todos os que quiserem ter acesso às novidades e melhorias que foram apresentadas. É algo a que muitos deixaram de estar habituados, mas tudo parece estar a correr de feição para a Microsoft.

Muitas novidades na atualização de outubro

Revelada no início desta semana, a atualização de outubro de 2020 do Windows 10 aparenta estar a ser um sucesso. Esta não é ainda uma atualização que esteja a ser obrigatória para os utilizadores, devendo por isso ser procurada manualmente.

Surge como uma atualização adicional, estando preparada para mais tarde ser oferecida aos utilizadores. Esta caraterística mostra que a sua importância não é ainda grande e que a maioria das novidades está na parte gráfica e em funcionalidades adicionais.

Windows 10 livre de situações anormais

Tudo aponta para que a nova versão esteja livre de problemas e que possa ser simples e rápida de ser instalada. Não surgiram relatos de situações anormais que possam impedir a sua distribuição mais alargada, o que é positivo face ao passado recente.

Ainda assim, e segundo a própria Microsoft, existem algumas situações pontuais que precisam de ser resolvidas o mais depressa possível. Ao todo são 4 os problemas identificados, sendo 2 deles focados em drivers de um fabricante.

Microsoft identifica problemas pontuais

O primeiro problema, e mais relevante, está na instalação de alguns drivers. Estes apresentam um erro e não podem ser instalados. Aqui a causa está numa novidade que a Microsoft apresentou e que vai garantir drivers mais estáveis. Na verdade, este problema poderá ser encarado como uma funcionalidade.

Há ainda uma situação de drivers de algum hardware áudio da Conexant. São 2 situações conhecidas e a Microsoft está a trabalhar na sua resolução com o fabricante. Num dos casos tem apenas implicações com o áudio, mas no outro parece ser pior e há um bloqueio à atualização do Windows 10.