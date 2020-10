WhatsApp vai trazer em breve ainda mais segurança para o Android

O WhatsApp tem procurado inovar e melhorar em muitas áreas. Este serviço de mensagens do Facebook tem conseguido garantir grande parte as suas ideias, mostrando aos utilizadores que está sempre na vanguarda da tecnologia.

A mais recente novidade encontrada vai trazer ainda mais segurança. Foca-se no Android, onde mais novidades testa, e vai procurar trazer ainda mais segurança para a app que todos se habituaram a usar.

Muito para além da segurança e da proteção da comunicação das mensagens que são trocadas, o WhatsApp tem procurado melhorar. Assim, temos uma preocupação com o acesso físico a estes equipamentos e às mensagens que ali são guardadas.

Mais segurança no WhatsApp do Android

A novidade que foi encontrada agora eleva ainda mais este elemento no Android. Por agora é possível usar a autenticação por impressão digital, mas a ideia é ir mais longe. A versão de testes da app revelou que em breve vai haver novidades.

Falamos então da autenticação facial e outros que venham a surgir nos smartphones. Assim, o WhatsApp fica pronto para tirar ainda mais do Android, que cada vez mais tem outros sistemas nativos de autenticação.

Testes de chamadas nos grupos de mensagens

Uma segunda novidade sabe-se que chegará para quem usa as chamadas do WhatsApp no Android. Até agora estas eram apenas possíveis de forma direta e sem possibilidade de serem usadas por vários utilizadores.

É precisamente aqui que reside a grande novidade. Estas chamadas vão poder ser usada por outros utilizadores, que se podem juntar às que estejam já a decorrer numa conversa de grupo dos utilizadores. Será tão simples como carregar num botão que surgirá nesse mesmo grupo.

Não há ainda data para a chegada destas novidades muito interessantes. O facto de estarem já na versão de testes do WhatsApp mostra que estão a ser avaliadas e experimentadas. Em breve tornam esses testes públicos e depois será rápida a sua disponibilização.