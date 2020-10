Disney+: Chegou a Portugal a funcionalidade GroupWatch

O serviço de streaming Disney+ é muito mais que conteúdo Disney e histórias para crianças. O universo Star Wars, os Super-Heróis da Marvel, as animações da Pixar e as histórias do mundo pelo olhar do National Geographic, compõem o portfólio de conteúdos disponíveis na plataforma.

Esta plataforma chegou a Portugal em setembro e hoje recebeu uma funcionalidade fantástica, o GroupWatch.

GroupWatch é uma funcionalidade que permite virtualmente, através da app, assistir a qualquer título no Disney + com os seus amigos pessoais e familiares. O GroupWatch sincroniza os “streams” de vídeo, fazendo com que, mesmo distantes, todos estejam “virtualmente” perto e a acompanhar a mesma série/filme. Em plena era de pandemia, esta é sem dúvida uma funcionalidade muito interessante já que aproxima as pessoas, mesmo que de forma virtual.

Jerrell B Jimerson, SVP Product Manager da plataforma de streaming da Disney, refere que…

As histórias ganham vida quando existe a possibilidade de as partilhar e desfrutar com os outros e, neste momento em que muitos ainda estão separados dos seus amigos e família, o GroupWatch oferece uma forma de se ligarem virtualmente e em segurança através da visualização conjunta das suas histórias favoritas do Disney+, com as suas pessoas preferidas, a partir do conforto da sua sala de estar

Como usar o GroupWatch no Disney+?

A cada filme ou série existente no Disney+ irá aparecer o botão GroupWatch para ativar tal funcionalidade. De referir que, com esta opção, podem assistir até 6 utilizadores (ou seja, um total de 7 com o que convidou). O convite será enviado para as pessoas que apenas necessitam de abrir o link enviado.

Enquanto os utilizadores assistem ao vídeo podem também interagir em tempo real. A plataforma disponibiliza seis emojis diferentes: “Gosto”, “Engraçado”, “Triste”, “Zangado”, “Assustado” e “Surpreendido” através da aplicação Disney+.”

Ainda segundo o que o Pplware já testou, a reprodução sincronizada do GroupWatch permite a cada participante fazer uma pausa na visualização, reiniciar a reprodução, voltar atrás para rever uma cena favorita ou avançar rapidamente, para todo o grupo.

