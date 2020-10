Dropbox lança plano familiar com armazenamento de 2TB para até 6 pessoas

Se é utilizador do Dropbox e pretende estender o serviço aos seus familiares, então há agora boas notícias. A plataforma lançou nesta quarta-feira o plano Família onde é possível obter uma capacidade de armazenamento de 2.000 GB para até 6 pessoas.

Até aqui este novo plano estava a ser testado apenas por um grupo restrito de pessoas, mas agora já foi disponibilizado publicamente.

Plano Família da Dropbox oferece 2.000 GB para até 6 pessoas

A pensar nas famílias que estão agora mais unidas digitalmente, o Dropbox lançou agora um plano familiar de modo a contribuir para que os parentes se mantenham ligados online mais facilmente.

O plano Família da Dropbox permite ter até 6 pessoas integradas no serviço, oferecendo uma capacidade de armazenamento de 2.000 GB (2 TB). Através deste plano, os familiares podem partilhar fotografias, vídeos, PDFs e ficheiros do Google Docs.

Cada membro pode aceder à Family Room, que é uma pasta partilhada de modo a que todos os elementos fiquem atualizados sobre tudo o que de importante se passa na família. Para além disso, todos têm a sua própria pasta, separada, para os seus ficheiros pessoais.

Desta forma fica mais fácil sincronizar e armazenar ficheiros importantes, como documentos ou contactos de emergência.

Contas mais seguras e sincronizadas em vários dispositivos

O plano Família incluiu ainda recursos como Passwords do Dropbox, Dropbox Vault e backup do computador. Assim será mais fácil, por exemplo, promover o hábito de que os mais jovens, ou menos experientes, criem passwords mais seguras para melhor proteção das contas.

Através do recurso Passwords do Dropbox, os elementos podem criar e armazenar dados sobre as suas contas em vários dispositivos. Permite que façam login nos diversos sites e aplicações, como Spotify, Amazon, contas bancárias, plataformas para aulas online e muito mais.

Por sua vez o Vault fornece uma camada extra de segurança aos ficheiros confidenciais de cada elemento, tais como dados bancários. Outra funcionalidade é que o utilizador pode definir um outro membro da família que poderá aceder a estes dados restritos em caso de emergência.

Já o Backup do computador sincroniza automaticamente pastas como o ambiente de trabalho, downloads e documentos do PC ou Mac diretamente para uma parte da Dropbox. Esta ferramenta é muito útil em casos de perda ou roubo do computador, problemas de disco, entre outros.

Os elementos podem ainda ativar o recurso de upload da câmara para fazer transferência automática de fotografias de um dispositivo móvel para a Dropbox.

Dropbox agora integra com o Facebook

Há ainda uma outra novidade deste plano que é a integração com o Facebook. Agora todos os membros da família podem transferir os álbuns de fotos e vídeos da sua conta na rede social para a Dropbox apenas com alguns cliques. Todos estes conteúdos ficam assim depois armazenados num local organizado e seguro.

Este novo plano Família da Dropbox tem um custo de 16,99 euros por mês caso decida por uma subscrição anual, ou então 19,99 euros mensais caso pretenda renovar mês a mês.