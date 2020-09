Disney+ chegou a Portugal: Os filmes e séries originais a não perder

O serviço de streaming Disney+ acabou de chegar a Portugal. Nesta nova plataforma, poderá encontrar conteúdos não só da Disney, como da Pixar, Marvel, Star Wars e até National Geographic. Pelo elenco de criadores, a qualidade dos filmes e séries está garantido e além de muitas recordações do passado, o serviço ainda conta com conteúdos exclusivos.

Para que possa conhecer um pouco do serviço antes de subscrever, conheça alguns dos melhores filmes disponíveis no Disney+.

O Disney+ está disponível, a partir de hoje, em Portugal. Este serviço de streaming apresenta-se como uma alternativa à Netflix ou à Amazon Prime, mas com conteúdos da Disney, da Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Atualmente, o serviço está disponível por 6,99 € por mês ou por 69,99 € por ano. Pode ser visto, portanto, na TV, PC, smartphone, tablet ou até mesmo através das consolas PS4 e Xbox One.

Se está a pensar subscrever o serviço, mas tem dúvidas quanto ao tipo de conteúdo disponível, hoje deixamos uma lista completa de filmes e séries a não perder na plataforma, considerando mesmo algum conteúdo criado exclusivamente para o Disney+.

5 séries originais Disney+

The Mandalorian

The Mandalorian é uma série exclusiva Disney+, classificada com pontuação de 8,7 no IMDB. A série conta com duas temporadas, mas ainda só tem disponíveis os dois primeiros episódios da primeira temporada.

Esta é uma série da saga Star Wars, que acontece no rescaldo do colapso Império Galáctico, onde um caçador de recompensas aceita uma missão bem paga… mas secreta.

O mundo segundo Jeff Goldblum

Esta série da National Geographic tem 12 episódios onde Jeff Goldblum pega em objetos comuns para contar uma história fascinante e a ligação à ciência.

Os objetos do dia-a-dia são tão comuns que os tomamos como garantidos, mas Jeff Goldblum mostra que não é bem assim.

Cães extraordinários

Esta série infantil, apresentada por Bill Farmer, a voz original das personagens Pluto e Pateta, dá a conhecer o mundo extraordinário de cães que além de amigos do homem, ainda desempenham trabalhos incríveis, como, por exemplo, farejar cocó de baleia.

Projeto Herói

O Projeto Herói é uma série sem guião prévio que partilha o impacto positivo de jovens que desempenham papeis essciais nas suas comunidades, sendo heróis da vida real.

É uma série inspiradora e tem, claro, mão da Marvel na sua produção, ou não se estivesse a falar de super-heróis.

O Grande Mentiroso

O Grande Mentiroso é um concurso divertido apresentado por Yvette Nicole Brown. Em cada episódio, uma criança terá que fazer perguntas a adultos e perceber qual deles está a mentir.

É uma excelente forma de meter os mais novos a pensar e a interpretar sinais que podem revelar uma mentira, principalmente numa era em que tudo é tomado como garantido.

5 filmes originais Disney+

A Dama e o Vagabundo

A Dama e o Vagabundo é uma aventura romântica entre dois cães, inicialmente criada em 1955, agora recriada para a Disney+.

Na plataforma, além deste filme, ainda é possível assistir à produção original e ao filme lançado em 2001, A Dama e o Vagabundo II, as aventuras de Banzé.

Phineas e Ferb, o Filme – Candance contra o universo

Depois de falhar repetidamente ao tentar apanhar Phineas e Ferb, os seus irmãos que adoram diversão, Candace Flynn, há muito em sofrimento, sente que o universo está contra si.

Quando Candace é raptada por extraterrestres, encontra um planeta longínquo, livre dos seus irmãos mais novos irritantes, onde é venerada como uma salvadora! Entretanto, Phineas, Ferb e os amigos partem pela galáxia para salvar Candace, enquanto desvendam os segredos sinistros dos extraterrestres.

Nadar com Golfinhos

Nadar com Golfinhos narra as filmagens de O Recife do Golfinho da Disneynature, a história de uma cria de golfinho-ruaz chamada Echo.

Desde surfar com golfinhos na África do Sul a dançar com baleias-de-bossa no Havai, os realizadores viajam grandes distâncias e mergulham a grande profundidade para revelar os mistérios do oceano. A exploradora Céline Cousteau narra a versão inglesa.

Campo de Magia

Nesta comovente comédia sobre o reencontro da felicidade e confiança na autoaceitação, um grupo de jovens desajustados ajudam um mágico sem grande sorte a redescobrir o amor pela magia.

Timmy Fiasco: Sempre a Meter Água

Realizado pelo cineasta premiado Tom McCarthy, Timmy Fiasco: Sempre a Meter Água, é um filme original para a Disney+, baseado no livro de sucesso com o mesmo nome.

Este filme segue as façanhas hilariantes do herói peculiar e de cara séria, Timmy Failure, que, com o seu urso polar de 680 quilos, Total, opera a Fiasco Total, Lda., uma agência de detetives de Portland.

Outros títulos a não perder

Além destes filmes e séries criados para a plataforma Disney+, existem ainda inúmeros conteúdos de grande qualidade, além de muitos dos clássicos que acompanham geração. Eis alguns exemplos:

Disney

A pequena Sereia (1989)

Ralph vs Internet (2018)

Frozen, o Reino do Gelo (2013)

A Bela e o Monstro (1991/2017)

O Rei Leão (1994/2019)

Dumbo (1941/2019)

Aladin (1992/2019)

Hamilton (2020)

Mickey Mouse – O barco a vapor (1928)

Alice, do outro lado do espelho (2016)

Pixar

Pixar na vida real (2019)

Toy Story – Os rivais, 2, 3, 4, de Terror, Perdidos no tempo

Divertidamente (inside out) (2015)

Coco (2017)

Up Altamente (2009)

A viagem de Arlo (2015)

Presto (2018)

Voa (2019)

Marvel

Vingadores – Endegame (2019)

X-Men (2000)

Ultimate Spider-Man (2012 – 2016)

Quarteto fantástico (2015)

Guardiões da Galáxia (2017)

Homem-Formiga (2015)

National Geographic