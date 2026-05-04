Atualizações do Windows 11 ultrapassam agora os 5 GB, e a culpa é da IA

As atualizações do Windows 11 sempre foram um tema sensível, em especial pelos problemas que apresentam de forma recorrente. Agora, voltam a estar no foco, mas por outra razão. Ultrapassam os 5 GB em pacotes completos devido à IA e aos patches cumulativos, embora os downloads em si sejam muito menores.

Atualizações do Windows 11 ultrapassam os 5 GB

As atualizações do Windows 11 apresentaram um aumento significativo de tamanho nos últimos meses, atingindo mais de 5 GB nos seus pacotes completos. De acordo com várias análises, estes ficheiros podem atingir quase 9 GB após a descompactação. Isso tem causado preocupação entre alguns utilizadores, embora o tamanho real do ficheiro seja diferente.

A chave está na forma como a Microsoft distribui as atualizações. Os pacotes grandes correspondem a versões completas utilizadas em ambientes empresariais ou instalações offline, mas não refletem o tamanho real do download para a maioria dos utilizadores domésticos. Na prática, o sistema descarrega apenas os componentes necessários, reduzindo o tamanho final para aproximadamente 1,5 GB a 2 GB.

Esta abordagem é possível graças a tecnologias como o sistema de atualização cumulativa, que agrupa todos os patches anteriores em cada nova versão. Isto melhora a estabilidade e simplifica a gestão do sistema, embora também aumente o tamanho geral dos pacotes ao longo do tempo. Outro fator importante neste crescimento é a incorporação de componentes de IA.

A culpa é da IA, mas há mais causas identificadas

A Microsoft começou a integrar recursos relacionados com a pesquisa semântica, processamento local e ferramentas de IA no dispositivo. No entanto, nem todos os dispositivos instalam estes componentes. O sistema adapta o download com base no hardware, na compatibilidade e nas capacidades do dispositivo, impedindo os utilizadores de descarregar ficheiros desnecessários.

A Microsoft justifica esta abordagem citando a necessidade de manter a compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos. O Windows necessita de funcionar em diferentes tipos de processadores, placas gráficas e configurações, o que exige a manutenção de pacotes mais abrangentes para garantir a estabilidade em todos os cenários.

Em ambientes profissionais, este crescimento já está a ter impacto na gestão de armazenamento e atualizações, com um aumento progressivo das necessidades anuais de espaço. Apesar de tudo, a Microsoft garante que a experiência do utilizador final foi pouco afetada.