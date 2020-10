SpaceX e Microsoft criam parceria para a criação de quatro satélites

A exploração do espaço é uma das áreas mais fascinantes onde o ser humano atua. E apesar de empresa de Elon Musk, a SpaceX, ser uma ‘novata’ nestas andanças, a verdade é que já tem dado cartas no que respeita a experiências, projetos e inovações.

Recentemente a SpaceX celebrou um contrato milionário ao abrigo do programa Space Development Agency, cujo objetivo é o desenvolvimento de quatro satélites. E quem vai acompanhar a empresa de Musk nesta viagem é a Microsoft.

SpaceX e Microsoft juntas na criação de quatro satélites

Há relativamente pouco tempo, a SpaceX celebrou um contrato no valor de 149 milhões de dólares (~125 milhões de euros) no âmbito do programa Space Development Agency (SDA). O objetivo é levar a cabo a criação de quatro satélites capazes de detetar e rastrear mísseis balísticos e supersónicos.

Mas há uma novidade interessante neste novo projeto, pois a empresa de Elon Musk vai contar com a Microsoft. Ambas estabeleceram uma parceria de forma a trabalharem juntas neste programa.

Esta informação foi fornecida por Gwynne Shotwell, presidente e chefe de operações da Space X. Tudo foi revelado numa entrevista pré-gravada onde Tom Keane, vice-presidente da plataforma Azure Global da Microsoft, comentou acerca de um novo acordo, Azure Space, onde a banda larga dos satélites Starlink será usada para ligar centros de dados da computação na nuvem em todo o mundo.

Keane solicitou que Shotwell falasse acerca das parcerias para o contrato da SDA, ao qual este informou o seguinte:

Estamos felizes por ter a Microsoft na nossa equipe. Vamos entregar ao governo uma quantidade de satélites com a capacidade de fornecer proteção contra armas balísticas.

Os quatro satélites serão entregues em 2022 e devem contar com um amplo campo de visão.

Serão construídos com sensores infravermelhos e estarão aptos para detetar e rastrear possíveis ameaças na órbita terrestre menos elevada. Para além disso contarão com a funcionalidade de conexões cruzadas para a transmissão de dados a outros satélites de apoio.

Shotwell, no entanto, não esclareceu qual será o papel da Microsoft neste programa. Mas uma fonte ligada à indústria adiantou que a SpaceX terá interesse no emulador orbital do Microsoft Azure, uma espécie de ambiente digital que permite ao utilizador visualizar uma arquitetura de satélite inteira, testar projetos de satélite e algoritmos de inteligência artificial.

Microsoft Azure Space

Recentemente a Microsoft anunciou um novo segmento no Azure, trata-se do Azure Space. Esta novidade conta com a parceria com a SpaceX, de modo a que os satélites Starlink forneçam banda larga de alta velocidade para a base de dados Azure Modular Datacenter (MDC).

O objetivo é fornecer suporte à computação cloud com segurança e alta intensidade mesmo em ambientes complexos.

Para além disso, foi ainda apresentado o Azure Orbital Emulator, um ambiente simulado para testes de constelações de satélites. No fundo, este recurso faz simulações massivas de constelações de satélites com software e hardware. Desta forma, os programadores de satélites conseguem avaliar e treinar os algoritmos de IA artificiais antes do seu lançamento.