Faça já download dos wallpapers 2K do Huawei Mate 40 Pro

Um dos pormenores nos quais as fabricantes de smartphones têm apostado é sobretudo na imagem dos seus equipamentos. No entanto esta imagem não se define apenas pelo aspeto do hardware, mas também pelas imagens que acompanham o interior do dispositivo, como por exemplo os wallpapers.

Neste sentido, hoje trazemos então os wallpapers em resolução 2K do novo Huawei Mate 40 Pro, que pode já fazer downloads e usar no seu smartphone.

Como diz a sabedoria popular, ‘os olhos também comem’ e, por conseguinte, o aspeto e aparência das coisas cativam a atenção do ser humano. Assim, seja em que setor for, é dada cada vez mais importância a uma boa imagem dos produtos, pois esse é um fator que ‘também vende’, e bem.

Ora, falando especificamente nos smartphones, podemos verificar que cada vez mais estes trazem bonitas imagens, com cores vivas e atraentes, que também cativam o consumidor, podendo ainda influenciá-lo na hora da compra.

Download dos wallpapers do Huawei Mate 40 Pro

O novo e aguardado smartphone da Huawei foi apresentado nesta quinta-feira. O Huawei Mate 40 Pro veio acompanhado da versão Pro+ e traz especificações incríveis, tais como um poderoso processador Kirin 9000. Os elogios também já são vários, nomeadamente no que respeita à capacidade de fotografia.

Mas falando dos wallpapers ambos os dispositivos trazem belíssimas imagens, com uma mistura de cores elegantes e vivas e que vão ficar bonitas como papel de parede em qualquer outro telemóvel.

A Huawei já é conhecida também por abrilhantar os seus equipamentos com bonitas imagens, tal como aconteceu com o P40. E agora o conjunto de wallpapers destes novos smartphones está disponível para download.

São no total 17 imagens com uma resolução 2K de 2772 x 2772 pixeis. Pode ver melhor cada uma delas ao longo deste artigo e, no final deste artigo, encontra o link para as poder transferir gratuitamente.

Huawei Mate 40 Pro e Pro Plus

Mas para além do destaque do processador, estes dois novos Huawei trazem um ecrã FLEX de 6,67 polegadas e resolução de 2722 x 1344.

Quanto às câmaras, ambos os modelos trazem uma principal de 50 MP, uma ultra-wide de 20 MP e uma telefoto de 12 MP. No entanto, o modelo Mate 40 Pro Plus vem ainda equipado com um periscópio de 8 MP. Já na câmara frontal, os smartphones trazem uma grande angular de 13 MP e outra 3D com sensor de profundidade.

O Huawei Mate 40 estará disponível por 899€ com 8GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já o modelo Pro estará disponível por 1199€ com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

O Mate 40 Pro+ em cerâmica, terá 12 GB de RAM e um preço de 1399€. O Porsche Design estará disponível com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento por 2295 €.