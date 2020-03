Faça download dos fantásticos wallpapers do Huawei P40

Na última quinta-feira, a Huawei revelou ao Mundo a nova gama dos seus smarphones P40. Esta linha tem sido caracterizada essencialmente como um conjunto de equipamentos de alta qualidade, nomeadamente ao nível da fotografia.

Caso tenha ficado curioso em relação a estes modelos, então hoje trazemos-lhe os wallpapers do Huawei P40 para que possa fazer download.

No nosso smartphone, gostamos de ter uma imagem de fundo com a qual nos identifiquemos e que nos transmita boas sensações. Nesse sentido, recentemente mostrámos as belíssimas imagens que o Xiaomi Mi 10 Pro captou diretamente do espaço.

Mas também o novo anúncio da Huawei trouxe imagens de cortar o fôlego.

Os magníficos wallpapers do Huawei P40 para fazer download

No passado dia 26 de março, a marca chinesa apresentou ao mundo a sua linha P40, que engloba os modelos P40, P40 Pro e P40 Pro+.

Os três smartphones trazem um aspeto elegante e vêm com uns interessantes wallpapers.

Imagens com uma atraente mistura de cores vivas, macros que captam pormenores maravilhosos, são algumas das características destes wallpapers da gama P40 da Huawei.

Se está farto da sua imagem de fundo, tem agora aqui um leque de opções que vão dar uma roupagem nova ao seu smartphone.

Ficou interessado nestas amostras do potencial das imagens? Então poderá ver todos os wallpapers disponíveis e transferir os que mais lhe interesse, através deste link.

Se, por outro lado, pretender fazer download do conjunto completo de imagens, de uma só vez, então deverá clicar aqui.

O Huawei P40 estará disponível a partir do dia 7 de abril e custará 799€ na versão 8/128GB. O P40 Pro chegará também na mesma altura e apresentará um preço de 999€ na versão 8/256GB. Por sua vez, o P40 Pro+ deve chegar apenas em junho e terá um custo de 1399€ com 8/512GB.

