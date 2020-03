E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de vários assuntos que relacionam a tecnologia ao COVID-19, do lançamento dos novos Huawei P40, dos Xiaomi Redmi K30 e Mi 10 Lite 5G, e muito mais.

Há alguns anos que a Samsung inclui nos seus equipamentos de gama alta uma variação com os seus processadores Exynos para alguns mercados.

No entanto, os seus problemas de desempenho e eficiência estão a suscitar várias críticas que resultam agora numa petição para acabar com estes processadores nos equipamentos de gama alta.

Cada vez mais existe uma consciencialização e foco no desenvolvimento de veículos sustentáveis. Nesse sentido, uma empresa na Suíça, criou o Microlino.

Trata-se de um adorável mini-carro totalmente elétrico, de apenas dois lugares, projetado pela empresa Micro e cujo preço será de 13.000 dólares, cerca de 12 mil euros.

Em 1997, em plena época gorda para os SIM, na qual abundavam títulos variados como RollerCoaster Tycoon (Parque de Diversões), Beach Life (Estância Turística), Tropico (Ilha nos Trópicos) ou Railroad Tycoon (Caminhos de Ferro), surgiu um jogo com uma temática diferente: Theme Hospital.

Este jogo consistia em gerir um Hospital e agora, passadas cerca de duas décadas, eis que chega às consolas (após passagem pelos dispositivos mobile) o seu sucessor: Two Point Hospital.

Numa altura em que o centro de todas as atenções se prende com esta temática, o Pplware já experimentou Two Point Hospital.

A Xiaomi não para de lançar novidades. Ontem, deu-nos a conhecer mais dois modelos de peso na sua submarca Redmi.

Os Redmi K30 Pro e Pro Zoom chegam assim ao mercado com características de gama alta e a um preço bastante competitivo.

No que respeita aos jogos, apesar de as duas consolas mais aguardadas pelos gamers já não serem lançadas no tempo estimado, continuamos a receber novidades, informação sobre as características, funcionalidades, preços, entre outros. Recentemente, um analista afirmou que provavelmente a PlayStation 5 e a Xbox Series X custarão menos de 500 dólares.

Apesar de o Mundo estar mais parado do que há alguns meses, a vida tem que continuar, mesmo com algumas limitações.

As estratégias de combate à COVID-19 têm sido muitas. Uma vez que não existe uma solução imediata para a pandemia alguns países, como é o caso da Alemanha, estão a realizar testes frequentes.

Do Reino Unido chega agora a informação de testes para “usar em casa” que apresentam o resultado em 15 minutos.

Com os novos OnePlus 8 a serem lançadas já em abril, são cada vez mais as informações que têm sido lançadas destes modelos.

No entanto, pouco ficou agora por saber, depois de ser publicada a lista detalhada de características do OnePlus 8 e do OnePlus 8 Pro.

A promessa de um novo e excelente smartphone da Huawei estava feita. O P40, o mais novo elemento da série P da marca chinesa prometia ser um visionário do que a tecnologia pode oferecer, trilhando o caminho para o futuro.

Agora que foi apresentado e conhecido na apresentação feita pela marca, é hora de o conhecermos melhor. O Pplware já experimentou este novo smartphone e vai trazer as primeiras impressões do que o P40 Pro oferece.

Todos somos chamados a ajudar, pelo menos com aquilo que sabemos e podemos. Assim, a meio da crise da COVID-19, a comunidade portuguesa com impressoras 3D tem mostrado um excelente trabalho ao fabricar, diretamente nas suas casas, equipamentos de proteção individual. As viseiras são o material mais impresso, que depois se destinam a profissionais de saúde, bombeiros, entre outros.

Se tem uma impressora 3D, também pode contribuir a imprimir estas que são peças preciosas num momento como este.

A Blackview destaca-se no mercado não só pelos seus smartphones robustos, mas também pelos modelos de entrada de gama. Recentemente, lançou o Blackview BV9900 Pro, uma versão melhorada do já conhecido BV9900.

A marca tem também uma ligação forte à loja AliExpress, que está a festejar o seu 10º aniversário. Assim, juntas, além o lançamento a preço promocional do Blackview BV9900 Pro, ainda têm outras ofertas interessantes.

O segmento das impressoras 3D têm ganho uma nova expressão com a crise que vivemos. Em Portugal, muitos foram aqueles que já meteram mãos à obra para criar viseiras de proteção para os profissionais de saúde. Recentemente, a Creality lançou um novo modelo destinado ao mercado doméstico, mas oferece ainda mais precisão. Segundo a marca, está assim ao nível dos equipamentos industriais.

Conheça a impressora 3D Creality CR-5 Pro.

Nos lançamentos de smartphones deste ano, começamos a ver uma crescente implementação da conectividade 5G, em especial nos equipamentos de topo.

Se esta é uma tecnologia que irá permitir um grande avanço, a verdade é que atualmente é também um peso relevante na autonomia. Mas qual é o aumento de consumo de bateria com o 5G?

Depois de apresentar globalmente o Mi 10 e o Mi 10 Pro, a Xiaomi tornou agora oficial um terceiro smartphone que irá fechar esta nova série.

O Mi 10 Lite 5G chegou para atacar a gama média, trazendo consigo alguns argumentos de peso, como é o caso da nova tecnologia de conectividade.