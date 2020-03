Os processadores Kirin, da Huawei, têm gradualmente conseguido uma evolução interessante, procurando competir com os principais players deste mercado.

O novo Kirin 820 5G começa já a surpreender, tendo alcançado uma pontuação em benchmark maior que o Kirin 980 e que o Snapdragon 855.

Há alguns anos que a Huawei apostou no desenvolvimento dos seus próprios processadores, permitindo assim uma maior independência no desenvolvimento dos seus equipamentos.

Se inicialmente o seu desempenho estava longe das propostas da concorrência, a verdade é que atualmente já se afirmam como alternativas bastante fiáveis.

Kirin 820 5G – Um novo processador da Huawei para a gama média

Recentemente surgiram alguns leaks sobre o novo processador de gama média da Huawei. O kirin 820 5G será o primeiro processador da marca com suporte à tecnologia 5G, será construído em 7 nm com e contará com o Cortex A-76 como cores maiores, tal como acontece no Kirin 810 e 990 4G. Além disso, conta ainda com uma versão atualizada do ISP e da NPU.

O Kirin 820 5G será também o primeiro a utilizar a nova GPU Mali-G77 que, segundo a ARM, é mais rápida entre 120 a 140% por mm2. Além disso, é também mais eficiente 30% quando comparada à Mali-G76 do Kirin 990. Esta é também a GPU utilizada pela Samsung na variante com Exynos 990 do Samsung S20.

Kirin 820 5G ultrapassa Kirin 990 e Snapdragon 855 em testes de benchmark

No entanto, se as suas características prometem um excelente desempenho, a verdade é que os primeiros testes de uma publicação chinesa já o comprovam.

Observando o gráfico criado para comparar os resultados de benchmark deste processador da Huawei ao Kirin 990 (que irá equipa o Huawei P40) e o Snapdragon 855 (topo de gama do ano passado), verificamos resultados bastante interessantes.

No resultado do Geekbench 4.0, o Kirin 820 5G obtém uma pontuação de 3 490 pontos em single-core e 11 200 pontos em multi-core. Em comparação, o Kirin 990 totaliza 3 360 em single-core e 10 200 em multi-core. Já o Snapdragon 855 regista 3 450 pontos em single-core e 11 200 pontos em multi-core. Com base nestes resultados, o novo Kirin 820 ultrapassa completamente o desempenho do Kirin 990 e ultrapassa o Snapdragon 855 em single-core, conquistando a mesma pontuação em multi-core.

Uma vez que falamos de um processador de gama média, este é um grande prenúncio para a Huawei. Embora estes dados tenham de ser posteriormente confirmados aquando o lançamento do Kirin 820 5G, a verdade é que poderemos estar perante um dos melhores processadores da gama média.