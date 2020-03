STOP Contágio: Afinal o que sabe sobre a COVID-19? Faça o teste

Num momento complicado para a humanidade, surgem plataformas digitais para tudo! As fake news têm contribuído bastante para o alarmismo e há que produzir informação “eficaz”.

Além dos flyers, publicações e vídeos há também um jogo onde podemos aprender muito sobre a COVID-19!

Coronavírus, COVID-19 e Sars-CoV-2… são as palavras do momento! Mas afinal qual a diferença entre elas? Coronavírus é o nome da família de vírus. Já a COVID-19 é a doença respiratória provocada pela infeção do novo coronavírus. O Sars-CoV-2 é o nome do novo coronavírus que significa “síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2”

Estas e outras questões podem ser encontradas no jogo “Stop Contágio” que foi criado pela Direção-Geral de Saúde. Para começar só têm de definir o nível.

Em seguida basta começar a responder às questões. A cada pergunta o jogo dá uma explicação sobre o tema e há também uma pontuação associada.

No final, mediante a pontuação, o jogo se o utilizador sabe muito sobre a doença ou se não tem conhecimentos suficientes sobre a mesma.

Esta é uma forma engraçada de aprender mais sobre o novo coronavírus. Parabéns à Direção-Geral da Saúde por todo o trabalho digital que tem desenvolvido com o objetivo de ajudar os portugueses.

Neste momento não há nenhuma solução para a COVID-19 sendo que a prevenção passa por ficarmos isolados dentro de casa. Os números não deixam margem para dúvidas…é preciso mesmo ficarmos isolados.

STOP Contágio

