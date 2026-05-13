Saiba como obter online a sua certidão de liquidação de IRS

A certidão de IRS é um documento comprovativo da demonstração da liquidação de IRS que engloba todos os elementos considerados para o cálculo do imposto. Este documento pode ser usado para a concessão de crédito ou simplesmente a atribuição de um subsídio. Veja como obter online, a nota de liquidação de IRS.

Da nota de liquidação de IRS contam vários elementos que comprovam a liquidação num determinado período de tempo. Desse documento fazem parte os seguintes elementos:

Rendimento global

Deduções específicas

Perdas a recuperar

Abatimentos

Deduções ao rendimento

Rendimento coletável

Quociente rendimento anos anteriores

Rendimentos isentos englobados para determinação da taxa

Total do rendimento para determinação da taxa

Quociente familiar

Imposto relativo a tributações autónomas

Coleta total

Benefício Municipal

Deduções à coleta

Acréscimos à coleta

Coleta líquida

Pagamentos por conta

Retenções na fonte

Imposto apurado

Sobretaxa

Juros (retenção-poupança, compensatórios e indemnizatórios)

Como obter online a certidão de liquidação de IRS?

Apesar de não ser difícil, a opção para obter o certificado que valida a liquidação de IRS encontra-se um pouco escondida. Nesse sentido, o mais fácil é encontrar pela opção pelo campo de pesquisa, indicando a palavra certidão. Após a disponibilização dos resultados, escolham a opção Pedir Certificado.

Indiquem de seguida que pretendem obter uma certidão relativa à "Liquidação de IRS" e o ano.

E basicamente são estes os passos para obter online a nota de liquidação de IRS para um determinado ano. A plataforma irá disponibilizar um ficheiro no formato PDF.