Recebeu um e-mail a dizer que os seus dados foram expostos na internet?

O que faria se recebesse um e-mail agora mesmo a dizer que os seus dados foram expostos num ataque informático? Se a sua resposta é "clicar no link para mudar a password", saiba que pode estar a cair numa armadilha. A ESET alerta para o aumento exponencial de notificações falsas de violação de dados, um esquema que se tornou mais sofisticado graças à Inteligência Artificial (IA) Generativa.

Num contexto em que a Europol alerta para a subida do número e da frequência das violações de dados, os cibercriminosos exploram a familiaridade crescente dos utilizadores com este tipo de alerta para tornar as fraudes mais credíveis. A ideia de que as pessoas já estão saturadas com avisos de segurança, faz com que os criminosos tentem baixar-lhes a guarda para transformar o medo imediato num clique impulsivo.

Atualmente, existem duas estratégias principais em curso utilizadas pelos cibercriminosos:

Invenção Total: a criação de alertas sobre incidentes inexistentes em plataformas populares (bancos, streaming ou redes sociais) para forçar o utilizador a "confirmar dados" num site falso.

a criação de alertas sobre incidentes inexistentes em plataformas populares (bancos, streaming ou redes sociais) para forçar o utilizador a "confirmar dados" num site falso. Oportunismo: os cibercriminosos esperam que uma empresa conhecida sofra um ataque real para enviar vagas de e-mails falsos, aproveitando-se do facto de os clientes já estarem à espera de um aviso oficial.

Este cenário é sustentado por uma nova realidade tecnológica. Se antigamente era fácil detetar um e-mail falso devido ao português mal escrito, em 2026 as ferramentas de IA permitem criar notificações com linguagem perfeita, tom de urgência convincente e um aspeto visual idêntico ao das marcas oficiais.

Como distinguir o pânico da realidade?

Para ajudar os utilizadores a protegerem-se, destacam-se quatro sinais de alerta fundamentais:

Pressão psicológica : exigência de "ação imediata" para evitar o bloqueio de contas.

: exigência de "ação imediata" para evitar o bloqueio de contas. Domínios "encobertos": o nome do remetente parece legítimo, mas ao passar o rato sobre o e-mail, revela-se um endereço aleatório.

o nome do remetente parece legítimo, mas ao passar o rato sobre o e-mail, revela-se um endereço aleatório. Imprecisão nos detalhes : avisos reais costumam incluir detalhes parciais (como os últimos dígitos de uma conta). As fraudes tendem a ser genéricas.

: avisos reais costumam incluir detalhes parciais (como os últimos dígitos de uma conta). As fraudes tendem a ser genéricas. Links diretos para login: empresas legítimas raramente pedem que clique num link direto para inserir credenciais sensíveis.

O que fazer se for uma vítima?

Se suspeita que inseriu dados num formulário falso, o tempo é o seu maior aliado: