Há vários anos que vários fabricantes têm aplicado nos seus equipamentos a função de Always On Display de forma a facilitar a visualização de informação aos utilizadores.

Depois de resistir à sua implementação, a OnePlus anunciou agora que a irá integrar na OxygenOS.

O Always On display não é uma novidade no mundo Android. Introduzido pela Samsung no S7, tem sido desde aí aplicado por vários fabricantes nas suas interfaces.

Para quem não conhece, este é basicamente um modo onde é apresentada algum tipo de informação, como a hora e as notificações, quando o ecrã do smartphone está desligado. Para isso, utiliza apenas os pixeis necessários para apresentar a informação e reduz a velocidade de atualização do ecrã.

OnePlus irá implementar Always On Display na OxygenOS

Até agora a OnePlus era uma das marcas que tinha resistido em implementar esta função. Ainda chegou a testar no OnePlus 6, mas rapidamente removeu esta função, não a voltando a implementar. Segundo a marca, esta função não iria ser adicionada enquanto não conseguisse reduzir o consumo de bateria que representava. Em vez disso, deu sempre preferência à opção de levantar o smartphone para consultar este tipo de informação.

No entanto, a comunidade sempre foi a favor da implementação desta função e à vários anos que pede a sua implementação. Ouvindo finalmente os seus fãs, a OnePlus anunciou agora no Twitter que irá incluir esta função numa futura atualização, algo que agradou aos vários seguidores da marca.

Desta forma, a OxygenOS irá brevemente receber esta função, embora ainda não se saiba se irá sair para todos os seus equipamentos, ou se irá ser apenas implementada nos novos equipamentos que a marca irá lançar daqui para a frente.