A Apple faz da segurança e da privacidade medidas de que não abdica de qualquer forma. Empenha-se em garantir o melhor aos utilizadores, para que estes estejam seguros e protegidos a qualquer momento.

O iOS 13 tem-se revelado um problema para a Apple, dada a quantidade de falhas que tem acumulado. Uma nova falha foi descoberta nesta versão e afeta as versões mais recentes. As VPN deixam de ser seguras e há tráfego que está a escapar a esta proteção.

Uma nova falha grave no iOS 13

A utilização de uma VPN pressupõem que todo o tráfego que é gerado num dispositivo seja encaminhado num canal seguro. Nada deve escapar a este mecanismo, sendo esta a forma de garantir que o tráfego não pode ser escutado e assim visto.

É precisamente neste ponto que a mais recente falha do iOS 13 está localizada. Do que foi descoberto e revelado, desde a versão 13.3.1 que existe uma falha neste sistema que impede que as ligações sejam encaminhadas para as VPN, ficando assim expostas e inseguras.

Afeta a segurança do tráfego

Sempre que uma VPN é ativada no iOS, todas as ligações devem ser terminadas pelo próprio sistema operativo. Estas são retomadas de imediato e encaminhadas pela VPN, garantindo que nada fica exposto e acessível para ser escutado na Internet.

No caso do iOS esse passo parece não acontecer de forma total e assim parte do tráfego pode sair sem estar protegido e seguro. A gigante de Cupertino foi alertada para o problema em dezembro e terá comprometido-se a resolver esta questão com a máxima brevidade.

Apple vai resolver em breve a falha nas VPN

Esta correção não surgiu ainda, tendo a mais recente versão, lançada na passada semana, o bug presente. Mesmo sem essa correção, existe aparentemente uma forma de resolver o problema. Sempre que uma VPN for lançada, os utilizadores devem ativar e desativar o Modo Avião. Assim, as ligações são reestabelecidas, pelo canal seguro.

Não se sabe se a Apple lançará em breve uma atualização que resolva a falha já conhecida. Provavelmente apenas com o iOS 14 a trate deste problema de forma definitiva. As VPN são sobretudo essenciais neste momento e uma falha destas pode colocar em causa muito trabalho e até as empresas dos utilizadores.