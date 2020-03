Com a linha Surface a Microsoft entrou de forma triunfante no campo dos computadores pessoais. Estas são máquinas de topo, com hardware escolhido de forma criteriosa e para dar o melhor desempenho aos utilizadores.

A escolha no campo dos processadores tem recaído na oferta da Intel, numa parceria que tem dado frutos. No entanto, a Microsoft parece estar a preparar uma grande mudança nos futuros Surface Laptop 4, misturando as ofertas da Intel e da AMD.

A Microsoft vai alargar a sua oferta

O mercado dos processadores tem estado ao rubro com as ofertas da AMD. Esta empresa conseguiu aproximar-se da Intel e hoje consegue competir de forma igual em qualquer campo. Assim, é lógica a informação da aproximação da Microsoft a esta empresa.

No entanto, e segundo foi revelado no Twitter pelo utilizador @_rogame, surgiram agora os primeiros testes com um novo Surface Laptop. Este deverá ter um processador da Intel, seguindo o que a Microsoft tem já conseguido noutros equipamentos apresentados antes.

Processadores AMD e Intel nos Surface Laptop 4

Estes testes revelam a presença do processador Intel TigerLake U a 2.7GHz. Há ainda a presença de muitos elementos similares ao que a Microsoft tem atualmente, nomeadamente ao nível do SSD e outros elementos desta máquina.

A informação agora descoberta vem na linha do que já antes tinha sido revelado. A Microsoft estará também a testar um Surface Laptop 4 com o processador AMD Ryzen 4000, de acordo com resultados apresentados antes.

Este modelo segue a linha das ofertas anteriores

Esta oferta segue assim o que a marca já tinha feito no modelo anterior do Surface Laptop, onde foi dada pela primeira vez a possibilidade de escolha entre uma proposta com AMD ou Intel. As prestações do Ryzen 5 e 7 na altura acabaram por não impressionar.

A aproximação da Microsoft à AMD não é recente e tem provas dadas. Esta empresa tem tratado do fabrico dos processadores para as consolas Xbox One e Xbox Series X, tendo também criado versões especiais dos seus processadores para a linha Surface. Assim, é lógica e natural que o Surface Laptop 4 tenha presente a Intel e a AMD.