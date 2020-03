A Google tem estado, lentamente, a mudar a cara do Android. Não é apenas a chegada do dark mode, mas é todo um conjunto de outros elementos gráficos que vão renovar completamente este sistema.

As suas apps têm estado a receber uma forma simples e rápida de alternar entre contas de utilizadores. Esta chegou agora a mais um ponto-chave, estando finalmente disponível também para a Play Store.

A Google está a mudar o seu sistema operativo

A Google quer tornar o Android mais simples de usar e quer também alargar esta capacidade às suas apps. Para isso tem procurado dar novidades e melhorias estéticas que simplificam em vários pontos e em várias vertentes.

Uma das mudanças mais recente é a possibilidade de alternar entre contas nas suas apps de forma mais rápida. Com um simples swipe é possível mudar para outro utilizador, mudando completamente o acesso e a informação presente.

Novidades importantes na Play Store

A Play Store era uma das poucas apps da Google que ainda não tinha recebido essa novidade, mas isso agora mudou. A mais recente versão desta loja de aplicações recebeu esta alteração e pode ser já usada por todos que receberam esta atualização.

Associado a esta alteração está outra mudança importante. A lista de utilizadores que estava antes no topo do menu da Play Store está agora noutra área específica. Esta surge com o simples tocar na imagem do utilizador e dá acesso à lista de contas e à gestão destas no Android.

Apps melhoram para os utilizadores

Isso levou também a uma mudança do próprio menu da Play Store. Está agora mais ligeiro, mais arrumado e até mais simples de usar. Assim, os utilizadores acabam por ter a vida facilitada e com todas as opções mais acessíveis.

Não sendo uma app que possa ser atualizada diretamente, há uma forma de ter acesso a esta novidade. Basta limpar a cache desta app, voltar a abri-la e depois terminar a sua execução nas Definições. Rapidamente vão ver esta novidade quando voltarem a abrir a Play Store da Google e do Android.