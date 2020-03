COVID-19: Veja a quantidade de aviões a circular no espaço aéreo

O momento assim o obriga! A COVID-19 é uma ameaça ao ser humano e como medida de prevenção as pessoas devem manter-se em casa. O Estado de Emergência declarado por muitos países obrigou a fechar muitos serviços, mas o mundo não pode parar.

A Europa está com um redução significativa do tráfego aéreo. Já do outro lado do Atlântico, o cenário é bastante diferente.

FlightRadar24 – Veja como está o espaço aéreo por causa da COVID-19

Na internet existem serviços muito que nos permitem tem acesso a informações muito interessante. Um desses serviços chama-se FlightRadar24 e pode ser usado via web browser ou recorrendo a aplicações para Mac OS, iOS e Android.

O FlightRadar24 permite, em tempo real, saber informações detalhadas sobre voos de todo o mundo. Este serviço mostra-nos a situação do espaço aéreo nacional e internacional e disponibiliza informações detalhadas sobre centenas de voos em trânsito pelo mundo.

De onde partiram, que aeronaves estão a usar e para onde estão a voar, sempre com o suporte dos mapas do Google Maps/Earth. Como se pode ver, apesar de parecerem muitas aeronaves, a verdade é que o espaço europeu está muito menos congestionado.

No entanto, do outro lado do Oceano Atlântico, parece tudo normal. De referir que os Estados Unidos da América são já o país com mais infetados no mundo com a COVID-19. Segundo dados recentes, os EUA têm mais de 120 mil infetados.

As tecnologias usadas por este serviço são conhecidas, até porque existem vários sites deste tipo de conteúdos. É usada a ADS-B, tecnologia que equipa atualmente 60% da frota de aeronaves civis que cruzam os céus do planeta.

flightradar24