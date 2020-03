Face à pandemia da COVID-19, a nível económico os empresários estão extremamente apreensivos. No panorama nacional, as medidas desenhadas pelo Governo para fazer frente a esta crise, não estão a ir ao encontro das dificuldades sentidas agora, e estimadas no futuro.

Assim, a Google chegou-se à frente num ato solidário e anunciou que disponibilizará 800 milhões de dólares para ajudar as Pequenas e Médias Empresas.

Com as suas portas fechadas, trabalhadores em casa e sem uma garantia de quando podem retomar a sua atividade, as empresas encontram-se, neste momento, com o coração nas mãos sobre o que lhes reservará o futuro.

Da Google surge agora uma onde de ajuda que irá ajudar as empresas.

Google dá mais de 800 milhões de dólares para apoiar Pequenas e Médias Empresas

De acordo com um comunicado, Sundar Pichar, indica que a Google vai disponibilizar 800 milhões de dólares, ou seja, 721 milhões de euros, em fundos de apoio. Esta ajuda, de modo a fazer frente à crise provocada pela COVID-19, destina-se a profissionais de saúde, académicos e a clientes dos serviços da empresa.

De acordo com o CEO da Google, o objectivo desta iniciativa é:

Apoiar pequenas e médias empresas, organizações de saúde e governos, e profissionais de saúde na linha da frente da pandemia global

O montante desta ajuda será distribuído da seguinte forma:

250 milhões de dólares , cerca de 225 milhões de euros, em espaços de publicidade para a Organização Mundial de Saúde. Bem como a outras organizações governamentais que necessitem dar informação acerca da COVID-19;

, cerca de 225 milhões de euros, em espaços de publicidade para a Organização Mundial de Saúde. Bem como a outras organizações governamentais que necessitem dar informação acerca da COVID-19; 20 milhões de dólares , ou seja 18 milhões de euros, para os investigadores que estejam a trabalhar no sentido de encontrar solução para a pandemia, e que utilizam o Google Cloud;

, ou seja 18 milhões de euros, para os investigadores que estejam a trabalhar no sentido de encontrar solução para a pandemia, e que utilizam o Google Cloud; 350 milhões de dólares , perto de 325 milhões de euros, destinado a PME com contas ativas no Google Ads até ao final do ano;

, perto de 325 milhões de euros, destinado a PME com contas ativas no Google Ads até ao final do ano; 200 milhões de dólares, cerca de 180 milhões de euros, em fundo de investimento para apoiar ONGs que necessitem de crédito.

Para saber mais sobre estas ajudas, consulte o comunicado na íntegra aqui.