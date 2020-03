Bug do iOS 13 leva a que apps desinstaladas continuam a consumir dados

O iOS 13 foi um sistema que não teve um início livre de problemas. Foram várias as versões lançadas para corrigir problemas que foram surgindo ao longo do tempo. Agora que tudo parecia estar mais estável, eis que surgem novos problemas.

Esta nova situação parece que tem impacto nos utilizadores, uma vez que está a minar os seus planos de dados. São feitos consumos fantasma, por apps que já não estão no sistema operativo, há algum tempo.

Uma nova falha no iOS e no iPhone

Esta situação é, no mínimo estranha e confusa para os utilizadores do iOS. As apps que foram removidas continuam a consumir dados, de forma não visível e que lesa os utilizadores. Não é claro como acontece e sequer porque está a acontecer.

Os relatos têm-se acumulado e estão agora cada vez mais presentes. As queixas são sempre as mesmas, com os utilizadores a indicarem que os seus planos de dos desaparecem de forma mais rápida. Curiosamente este problema parece não afetar todos os utilizadores.

Apps fantasma que consomem dados

Ao consultar os consumos de dados, muitos encontram presente uma área que indica os consumidos por apps que já não estão instaladas. Esta é uma situação normal, mas não neste caso, onde este valor cresce de forma ritmada, mesmo com apps já fora do iOS 13.

Não se sabe agora a razão para esta situação, mas aparentemente as apps parecem continuar presentes e a consumir dados de forma anormal. Há utilizadores a reporta que os dados consumidos são streaming de áudio e vídeo, com outros a indicar que não existe um padrão.

A Apple não conseguiu resolver esta falha

Aparentemente, do que foi revelado, este é um problema que tem já vários meses e que a Apple está já ciente dele. Há relatos que deverá ter chegado com o iPhone 11 e o iOS 13, mas há também que relate que as versões de testes já tinham esta falha.

Esperava-se que a Apple já tivesse a solução para o problema, uma vez que tem vários meses. No entanto, nada foi feito e a única solução parece ser trazer de volta o iOS 12, o que não é possível. Espera-se que a empresa resolva o problema e que a próxima versão esteja já livre dele.