Tesla oferece-se para fabricar ventiladores para ajudar no combate à COVID-19

O discurso não muda, o tempo é de isolamento, estamos a viver uma guerra e, como tal, todas as ajudas são muito bem-vindas para lutar contra o novo Coronavírus e a doença COVID-19. Como tal, o CEO da Tesla, Elon Musk, ofereceu-se para fabricar ventiladores médicos a partir da sua fábrica em Fremont, Califórnia. Desta forma, a empresa poderá ser um auxílio importante caso surja uma escassez destes equipamentos.

Estes dispositivos são importantes para ajudar os doentes com insuficiência respiratória. Assim, com auxílio dos ventiladores mecânicos o ar entra e sai dos pulmões para auxiliar a respiração. A ventilação mecânica pode salvar vidas.

Tesla junta-se no combate à COVID-19

A declaração de Musk é uma surpresa para muitos, tendo em conta a sua recente crença pública de que a ansiedade global em torno da doença COVID-19 tem sido exagerada. Além disso, ele referiu que o perigo de pânico excede em muito o perigo do próprio vírus. As declarações controversas de Musk provocaram uma grande resposta dentro da comunidade Twitter, incluindo a de Raja Abbas, um médico proprietário de um Tesla.

Por favor, reposicione a sua fábrica para fazer ventiladores que são necessários o mais rápido possível. Eu sou dono de um Tesla e amo a empresa. Tem que parar de ser um idiota acerca disto. Isto é um grande desastre. Pergunte aos médicos que estão no terreno.

Disse Abbas num tweet que tinha como alvo Musk.

É sabido que Elon Musk dá muita atenção aos seguidores da Tesla. Então, o CEO da marca anuiu ao pedido, observando que Tesla e SpaceX já têm experiência no fabrico de dispositivos que suportam a respiração humana.

A Tesla fabrica carros com sofisticados sistemas HVAC. A SpaceX faz naves espaciais com sistemas de suporte de vida. Ventiladores não são difíceis, mas não podem ser produzidos instantaneamente. De quais hospitais se refere que têm agora essas carências?

Respondeu noutro tweet o responsável da Tesla e SpaceX.

Ventiladores podem salvar vidas e mais agora nesta pandemia do novo Coronavírus

A necessidade de ventiladores adicionais tornou-se no centro da luta contra a propagação do vírus que provoca a doença COVID-19. De tal forma que as unidades hospitalares estão super lotadas e começam, em muitos países, a não conseguir dar respostas.

Nesse sentido e tendo em conta os doentes mais graves, o ventilador tornou-se na primeira linha de defesa crítica para os pacientes infetados pelo vírus. Esta doença ataca os pulmões e impede que seja fornecido oxigénio vital aos órgãos.

Com milhares de pacientes em condições críticas que necessitam de suporte respiratório, hospitais e unidades de terapia intensiva em áreas com alta concentração de pacientes infetados esperam pelo fornecimento de ventiladores. Contudo, estes são hoje um produto totalmente escasso face à necessidade.

Portugal entrou em Estado de Emergência

A doença avança assustadoramente e os países a debater-se com um número de contágios avassalador. Como tal, algumas medidas são tomadas para tentar parar o contágio e organizar a sociedade no combate à doença. Portugal entrou hoje em Estado de Emergência. Várias medidas serão entretanto conhecidas para moldar a vida dos portugueses a realidade de agora e de vários meses em diante.

Segundo os últimos números apresentados, existem no nosso país 785 casos confirmados com COVID-19, 3 pessoas faleceram, existem 6061 suspeitos, 4788 a aguardar confirmação. Além destes, estão a aguardar resultado laboratorial 488. Em vigilância encontram-se 8091 pessoas. Atualmente, existem ainda 89 doentes internados, dos quais 20 estão nos cuidados intensivos.

Conforme foi veiculado pela DGS, as autoridades conseguiram já identificar 24 cadeias de transmissão.