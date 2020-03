Procura um smartphone robusto? Conheça o novo Blackview BV9900 Pro

A Blackview destaca-se no mercado não só pelos seus smartphones robustos, mas também pelos modelos de entrada de gama. Recentemente, lançou o Blackview BV9900 Pro, uma versão melhorada do já conhecido BV9900.

A marca tem também uma ligação forte à loja AliExpress, que está a festejar o seu 10º aniversário. Assim, juntas, além o lançamento a preço promocional do Blackview BV9900 Pro, ainda têm outras ofertas interessantes.

Blackview BV9900 Pro

O Blackview BV9900 Pro apresenta as principais características do BV9900. O que o distingue é essencialmente o sensor de imagem térmico que já havia sido lançado no modelo BV9800 Pro. Além disso, inclui ainda mais três câmaras na traseira, com sensores de 48 MP + 5 MP + 2 MP. Outro pormenor que os distingue é o design, principalmente na traseira.

Sendo um modelo robusto, da categoria dos rugged phones, vem com certificados IP68, IP69K, MIL-STD-810G, de resistência a água e poeira, jatos de água e ainda grandes variações de temperatura, respetivamente.

O processador que o equipa é o Helio P90 da Mediatek e oferece 8 GB de RAM. Além disso, disponibiliza 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão para cartão microSD. O sistema operativo que integra é o Android 9.0. Resta referir que o ecrã é de 5,84″ com resolução FullHD.

O smartphone pode agora se adquirido por cerca de 390 €, por tempo limitado.

Outras oportunidades Blackview

Blackview BV9800 Pro

O Blackview BV9800 Pro foi lançado como uma aposta forte na área da câmara. O módulo fotográfico é composto então também por uma câmara térmica, para detetar calor e formar uma imagem térmica, por uma câmara com sensor Sony de 48 MP e ainda por uma terceira câmara auxiliar.

Além disso, aliado a esta qualidade fotográfica, vem a robustez e a resistência a água, poeiras, quedas e jatos de água. São assim os certificados já comuns aplicados pela marca IP68 e IP69K e MIL-STD-810G. Nesse sentido, o Blackview BV9800 Pro poderá mesmo ser considerado dos melhores equipamentos para captação de fotografias dos mais aventureiros.

O Blackview BV9800 Pro vem equipado com sistema de navegação GPS, GLONASS e BEIDOU. Inclui sensores como o barómetro e uma bateria de 6500 mAh, podendo durar perfeitamente 2 a 3 dias de utilização. Ou até 35 dias em modo standby. O seu preço promocional ronda os 350 €.

Blackview A80 Pro

Por fim, um modelo de entrada de gama, para quem não quer gastar muito dinheiro nem precisa de um rugged phone. O A80 Pro vem equipado com o processador MediaTek Helio P25, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Vem com Android na versão 9.0, é dual-SIM LTE, com suporte da banda 20. Depois conta com reconhecimento facial e sensor de impressões digitais para desbloqueio.

O ecrã é HD+ de 6,49″, com um pequeno recorte onde fica colocada a câmara de 8 MP. É na traseira que fica o módulo de quatro câmaras. A principal tem um sensor Sony IMX258 de 13 MP. Depois, os outros sensores são de 2 MP + 0,3 MP + 0,3 MP.

A bateria é de 4680 mAh e carrega a 5V/2A, através de entrada USB Tipo-C. Uma particularidade é que, apesar de ser um smartphone com uma bateria generosa, tem apenas 8,8 mm de espessura. Está disponível desde 84 € em preço promocional.

