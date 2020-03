A decisão recente da Google de colocar em pausa as atualizações do Chrome e do Chrome OS tinha um propósito bem definido. A gigante das pesquisas queria garantir a máxima estabilidade, numa altura que todos começavam a trabalhar a partir de casa.

Isto colocou em pausa algumas das suas versões e dos seus trabalhos, por uma causa maior. Essa decisão foi agora alterada e a Google vai recomeçar os processos de atualizações dentro de pouco tempo. Assim, vamos ter novidades do Chrome já muito em breve.

Google volta a mudar a sua decisão

Depois de todo o tempo em que a Google colocou as atualizações do seu browser em pausa, a gigante das pesquisas quer agora retomar o seu processo normal de desenvolvimentos. Pelo que foi revelado agora, muito em breve vamos ter novas versões do Chrome.

Os planos são claros para o futuro imediato e preveem a chegada na próxima semana de uma novidade. Esta vai limitar-se apenas a incorporar neste browser apenas as necessárias correções de segurança e estabilidade. Na semana seguinte, no dia 7, chega similarmente a versão 81.

Atualizações vão voltar ao Chrome

De seguida, e mantendo os planos originais, a Google vai lançar a versão 83 do Chrome. Isto significa que vai saltar uma versão, a 82, onde, entretanto, já existiam trabalhos realizados. Esta ideia era já uma certeza, apenas não se sabia como iria ser feita.

No entanto, tudo o que foi já criado vai ser incorporado nessa próxima versão do Chrome. Há ainda uma mudança nesta versão que será aplicada. Chegará mais cedo, cerca de 3 semanas, para compensar o tempo parado e tentar aproximar as versões.

Nova versão deste browser a caminho

Quanto às versões seguintes, existe aqui um grande grau de incerteza. A Google quer lançar a versão 84, mas não se compromete com datas de lançamento. Promete apenas essa atualização para breve, comunicando em breve a sua janela de lançamento.

Esta decisão é importante para a Google e em especial para os utilizadores do seu browser. O Chrome retoma alguma da sua normalidade e preparar-se para novidades, ainda que de forma lenta e controlada.