O Google Maps tem recebido muitas novidades da gigante das pesquisas ao longo dos anos. São funcionalidades que o tornam mais simples de usar e com ainda mais capacidades. Na I/O que decorre, a Google acaba de revelar que vai trazer o Immersive View para as rotas que apresenta aos utilizadores.

Foi na I/O do ano passado que a Google mostrou o Immersive View para o Google Maps. Este novo modo de ver os locais que se procuram e que se querem visitar garante uma forma mais interessante e útil de obter a informação.

Depois do sucesso que este modo teve, estando já a ser alarga a muitas cidades, a Google quer dar ainda mais. Quer agora usar essa forma de ver os mapas e os locais e usá-la para ser ainda mais útil. Falamos das rotas que são oferecidas.

From Street View New Immersive View for routes in @GoogleMaps ↓#GoogleIO pic.twitter.com/CMdR697hwm