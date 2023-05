O evento anual da Google, o I/O, é onde a empresa mostra as suas novidades em muitas áreas. 2023 não vai ser exceção e espera-se que a Google coloque em palco muito do que está a trabalhar. Há também hardware a surgir, com algumas novidades já quase óbvias. Vamos então assistir ao I/O 2023 de Google.

IA, smartphones, Android, pesquisa, Mapas e muito mais vai estar hoje no palco da I/O. A Google tem estado a trabalhar nesta área e a preparar muito do que vão ser os produtos da empresa para os próximos meses e as novidades que vai receber.

Veja no vídeo abaixo a transmissão direta e conheça tudo o que está a ser apresentado no palco d I/O de 2023.