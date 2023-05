A Google está a fazer uma aposta grande na IA, em especial no que toca aos seus produtos e serviços. Esta ainda não é pública, mas a gigante das pesquisas vai em breve abrir as suas portas neste campo. Para ajudar a explorar tudo o que está a ser criado, surge agora o Google Search Labs.

Com a chegada da IA, a Google criou a sua proposta e está a colocá-la em todos os seus serviços. Quer eleva ainda mais o que oferece e assim melhorar todas as suas propostas. Essas propostas estão prestes a chegar e todos querem testar essas ofertas.

Para ajudar os utilizadores e mostrar o que está a preparar, a Google criou agora o Google Search Labs. Esta nova área abre as portas a tudo o que está a ser criado, permitindo que sejam testados, avaliados e até corrigidos.

Existem três recursos principais disponíveis por tempo limitado. O primeiro é chamado de Search Generative Experience (SGE), trazendo a IA generativa diretamente para a Pesquisa do Google. Também estão disponíveis no pesquisa as dicas de código, que usam modelos de linguagem para fornecer formas de escrever código de maneira mais rápida e inteligente. Pode obter respostas sobre várias linguagens, incluindo Java, Go, Python, Javascript, C++, Kotlin, shell, Docker e Git.

Por fim, adicionar a folhas de cálculo permite inserir resultados de pesquisa diretamente num documento. Por exemplo, se estiver a planear as férias num documento do Sheets, adicionar facilmente um link direto da Pesquisa Google.