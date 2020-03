Pocophone F2 poderá ser baseado no novo Redmi K30 Pro

Com o Pocophone F1, a Xiaomi introduziu no mercado uma submarca de baixo custo que oferecia características de topo a um preço mais baixo.

Depois da primeira versão em 2018, o Pocophone F2 poderá estar a chegar como base no novo Redmi K30 Pro.

O Pocophone foi uma das apostas da Xiaomi para introduzir no mercado um equipamento com características de topo a um preço mais baixo. Cortando em algumas coisas, como era o caso dos materiais de construção, era possível obter um flagship low-cost.

Depois de em 2019 não terem surgido novidades nesta marca, 2020 irá presentear-nos com dois lançamentos. O Pocophone X2 foi já apresentado em fevereiro, sendo basicamente um Redmi K30 remarcado com o nome da Pocophone.

Com o Pocophone F2 próximo de ser apresentado começam agora a surgir também cada vez mais provas que este será uma versão do Redmi K30 Pro também remarcado para Pocophone.

Pocophone F2 poderá ser baseado no Redmi K30 Pro

As últimas pistas foram encontradas pelo membro da XDA kacskrz através da análise do código da aplicação de câmara da MIUI 11 beta. Foram encontradas nessa App referências aos modelos “Imi” e Emiin”, sendo o primeiro o código do Redmi K30 Pro e o segundo o código da versão indiana do Redmi K30 Pro.

Além disso, relacionado com este último nome de código, foi ainda encontrada referência à função de marca de água “shot with Poco phone”. Assim, com estas indicações, tudo leva a crer que o novo Pocophone F2 seja baseado neste novo smartphone da Redmi.

Caso se confirme, o novo Pocophone F2 deverá trazer então um ecrã AMOLED FHD+ de 6.67″ com uma taxa de atualização de 60 Hz. O processador deverá ser o Qualcomm Snapdragon 865, acompanhado de 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno.

Para fotografia deverá trazer quatro câmaras com 64 MP, 13 MP, 5 MP e 2 MP. A câmara frontal deverá ser pop-up e terá 20 MP.

A bateria de 4 700 mAh com carregamento rápido de 33W, mas sem a inclusão de carregamento sem fios.