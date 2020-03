worldometers: Todos os números sobre a COVID-19 estão aqui

As notícias são aos milhares e o tema é sempre o mesmo, a COVID-19! Esta pandemia tem vindo a parar o mundo aos poucos e ainda não existem soluções. Como prevenção, as pessoas devem manter-se em casa isoladas e esperar pelo tão esperado achatamento da curva exponencial do surto.

Para quem quiser estar a par de todos os números sobre a COVID-19 tem de conhecer o site worldometers.

O site worldometers é hoje, provavelmente, o site de referência no que diz respeito a números da COVID-19. Apesar do aspeto minimalista e pouco inovador, este é um dos sites mais rápido a atualizar todas as informações relativamente ao número de casos por país.

Neste site pode encontrar:

Número de casos infetados por país

Novos casos

Total de mortos

Total de recuperados

entre outra informação

Carregando em cada um dos países é possível obter informação mais detalhada e também observar vários gráficos. Portugal também já está, infelizmente na lista e por isso podem também aceder a informação detalhada do nosso país.

Além dos números e gráficos, no site podemos também encontrar as fontes da informação. Infelizmente, apesar da utilidade do serviço, a página apresenta-se com muita publicidade. Experimentem.

worldometers

COVID-19: Lista de Serviços

Não Paramos! Estamos ON (Site DGS com informações e guias): https://yep.pt/n7Gyll

(Site DGS com informações e guias): https://yep.pt/n7Gyll Dashboard com informação apenas de Portugal : https://pplware.sapo.pt/mapa-coronavirus/

: https://pplware.sapo.pt/mapa-coronavirus/ CovidApp : A plataforma para registo de sintomas do vírus: https://yep.pt/3Mz7W

: A plataforma para registo de sintomas do vírus: https://yep.pt/3Mz7W Site do SNS24 permite fazer auto diagnóstico (em 1 minuto) : https://yep.pt/9GcJ

: https://yep.pt/9GcJ Evolução da COVID-19 em Portugal – Dashboard Interativo : https://yep.pt/eiSU

: https://yep.pt/eiSU Quero Ajudar: Plataforma permite ajudar quem está de quarentena : https://yep.pt/njS4

: https://yep.pt/njS4 SOS COVID-19: Plataforma diz o que está em falta nos supermercados : https://yep.pt/26i8bf

: https://yep.pt/26i8bf WhatsApp e OMS criam chatbot : https://yep.pt/bQ2Y

: https://yep.pt/bQ2Y Lavagem de mãos com a letra da sua música favorita : https://yep.pt/NLM7B

: https://yep.pt/NLM7B Covidvisualizer : COVID-19 no mundo: https://yep.pt/7dk97

: COVID-19 no mundo: https://yep.pt/7dk97 Tech4Covid : https://bit.ly/2WFYlVr

: https://bit.ly/2WFYlVr COVID-19: Plataforma para ver números de todo o mundo: https://yep.pt/gCAnUd

https://yep.pt/gCAnUd Todos os números sobre a COVID-19 (por países): https://yep.pt/cuHDU9

Leia também…