Hacker rouba código de gráfica da Xbox Series X e pede US$ 100 milhões

Quanto mais andamos neste mundo, mais nos impressionamos com as atitudes e comportamentos das pessoas. Recentemente um hacker afirmou ter roubado o códigos de produtos da AMD, entre eles do GPU da Xbox Series X. Para além disso colocou os dados à venda, pendido 100 milhões de dólares.

O caso está a ser investigado em conjunto pela AMD, autoridades policiais e vários especialistas da área.

A AMD deixou esta semana um comunicado no seu site oficial onde revela que um hacker roubou ficheiros relacionados com as suas gráficas atuais e futuras. A empresa afirma que algumas das informações roubadas chegaram mesmo a ser publicadas online, mas já foram retiradas.

Hacker roubou código que pertencia à gráfica da Xbox Series X

O site TorrentFreak diz ter falado com a pessoa, que alega ser uma mulher, onde esta afirma que o material obtido continha o código-fonte das gráficas Navi 10, Navi 21 e ainda da GPU ARden, que integra a Xbox Series X.

A hacker publicou ainda estas informações no repositório GitHub, identificando o ficheiro como “xxXsoullessXxx” e com o título “AMD-navi-GPU-GPU-HARDWARE-SOURCE”.

Também o TorrentFreak adianta que a AMD terá recorrido ao Digital Millennium Copyright Act (DMCA) para conseguir anular e eliminar as informações divulgadas. Após a reclamação, a administração do GitHub examinou o repositório e eliminou os ficheiros.

Segundo a conversa com o TorrentFreak, a hacker afirma ter encontrado os códigos-fonte da AMD Navi GPU, em novembro de 2019, num computador que havia sido invadido. Como nenhuma ação de proteção foi feita pelo utilizador do mesmo, inesperadamente obteve os códigos. De seguida conseguiu obter os ficheiros nele contidos e garante que não estavam protegidos nem criptografados de forma adequada.

No entanto, a AMD confirma que já está a trabalhar em estreita colaboração com a polícia e especialistas no processo de investigação criminal. A empresa garante ainda que esta violação de dados não comprometerá a sua competitividade nem a segurança dos seus produtos futuros.

Hacker pediu 100 milhões de dólares pelas informações roubadas

A suposta hacker, ameaçou ainda divulgar tudo, caso ninguém lhe comprasse as informações por 100 milhões de euros.

Por outro lado, apesar de a publicação inicial já ter sido removida do GitHub, foram identificadas pelo menos mais quatro publicações colocadas nesta quarta-feira.

Leia também: