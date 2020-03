Estará a chegar uma nova série baseada no OnePlus X?

Muito se tem falado sobre a OnePlus e o lançamento da sua nova série de smartphones que irá ocorrer dia 14 de abril.

No entanto, e se a OnePlus tivesse a preparar outra série baseada no OnePlus X?

Quando falamos da OnePlus é impossível não nos recordamos do sucesso que foi o seu primeiro modelo. O OnePlus One chegou com toda a pompa e circunstância, intitulado de flagship killer, e oferecia boas características a um excelente preço.

Após o lançamento da primeira versão, a OnePlus aventurou-se no lançamento do OnePlus Two, que não teve o sucesso esperado devido muito devido ao mau desempenho do Snapdragon 810.

No entanto, na mesma altura, a OnePlus lançou também o OnePlus X, um equipamento que trazia o processador do OnePlus One, mas que integrava uma construção em vidro e um ecrã AMOLED de dimensões mais reduzidas.

Nos anos seguintes, a OnePlus não voltou a lançar uma atualização do modelo X, mantendo-se na gaveta até aos dias de hoje. Neste período a marca chinesa foi também evoluindo, fabricando hoje alguns dos smartphones mais rápidos e com melhor suporte da atualidade.

No entanto, a acompanhar esta evolução temos assistido também a um aumento de preço cada vez maior dos equipamentos da OnePlus. Além disso, o tamanho do ecrã tem também aumentado gradualmente, algo negativo para aqueles que procuram um equipamento mais compacto.

No entanto, de forma a reverter algumas destas questões, a OnePlus poderá estar a preparar uma nova série baseada no OnePlus X.

Estará para chegar uma nova série baseada no OnePlus X?

Há já algum tempo que se falava que poderia estar para surgir uma nova versão do OnePlus X. No entanto, com o previsível lançamento do OnePlus 8 Lite, acreditava-se que as referências eram a este modelo mais simples. No entanto, novas informações refutam esta conclusão.

As novidades chegam-nos num Tweet de Max Weinbach, um elemento da equipa XDA developers e responsável por dar a conhecer grande parte da informação sobre os novos Samsung S20 antes do lançamento.

Segundo Weinbach, a OnePlus poderá estar a preparar uma nova série, independente da série OnePlus 8 que está para ser lançada, e que poderá ser baseada no antigo OnePlus X.

Assim, caso se confirme, poderemos ver a marca chinesa a apresentar num futuro próximo um novo smartphone com especificações de gama alta (embora possa trazer componentes de geração anterior), com um tamanho mais compacto e com um preço mais baixo.

Com a OnePlus centrada agora no lançamento dos novos OnePlus 8, será depois do dia 14 de abril que deveremos ouvir falar mais acerca deste novo smartphone que poderá estar a a caminho.