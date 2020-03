O Covid-19 está a representar um grande desafio para as marcas na forma como gerem o seu negócio e a relação com os seus clientes.

Com as suas lojas fechadas, a Huawei está agora a oferecer mais três meses de garantia, para aqueles clientes cujos equipamentos acabavam este prazo já nas próximas semanas.

Enfrentamos, nos dias que correm, um período muito difícil para todos. Com a Covid-19 em grande crescimento, este tem sido um desafio não só para a população em geral, mas também para as marcas.

Com as pessoas em casa, o que resulta num consumo alargado dos vários serviços disponíveis, temos assistido a algumas movimentações das empresas para garantir o funcionamento em pleno dos seus produtos.

Falamos, por exemplo, da Netflix, do YouTube ou da Amazon que limitaram a qualidade de streaming de forma a assegurar que a transmissão continuava a ser feita sem quebras.

No entanto, também no mundo físico existem empresas a adaptar os seus serviços para garantir que o cliente não sai prejudicado. Com vários equipamentos a acabar a garantia neste período, a Huawei anunciou que irá alargar o prazo de garantias.

Equipamentos da Huawei em fim de garantia com prazo estendido 3 meses

No Twitter tem surgido recentemente algumas publicações afirmando que a Huawei está a contactar os seus clientes espanhóis, cujos equipamentos acabavam a garantia nas próximas semanas, de forma a anunciar o alargamento do prazo de garantia por cerca de 3 meses.

Este anúncio deve-se ao facto da população estar em quarentena e não ter forma de ativar a garantia dentro do prazo caso assim o necessitem.

Uma vez que as lojas da Huawei estão também encerradas em Portugal, contactámos a marca chinesa de forma a perceber se este procedimento estava também em vigor em Portugal.

Segundo resposta da marca, a Huawei também adotou esta medida em Portugal uma vez que pretende colocar o cliente em primeiro e não pretende que este seja prejudicado por este problema.

Assim, os clientes da Huawei que veriam a garantia dos seus smartphones ou outros equipamentos acabar nas próximas semanas, terão agora um prazo alargado até junho para acionar a assistência.