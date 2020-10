Além dos smartphones da série Mate 40, a Huawei ainda apresentou uma série de acessórios, onde se incluem os Huawei FreeBuds Studio que aqui damos a conhecer com mais detalhe.

Destaca-se ainda o relógio Whatch GT 2, óculos Eyewear II em parceria com a Gentle Monster, com reprodução de música e ainda as colunas de som inteligentes Huawei Sound e Sound X.

Para complementar a oferta de produtos, a Huawei apresentou esta tarde um auscultadores com um design minimalista, e descritos como super leves e confortáveis, nas cores preto e dourado.

Em termos de tecnologia integrada destaca-se o sistema HiFi Acustico capaz de reproduzir áudio de alta resolução a 24bit/ 96 Hz. Assim, oferecerão um som mais puro e com efeito espacial.

Claro que vem com cancelamento ativo de ruído, capaz de isolar o som até 40 dB.

Os Huawei FreeBuds Studio integram 6 microfones que garantirão, assim, chamadas com uma qualidade de som excelentes, captando a voz e corrigindo o ruído de forma instantânea.

Com a tecnolgia “dual-device connection”, os auscultadores podem ser ligados em simultâneo a dois equipamentos, sendo compatíveis com Mac, iOS, Windows e Android.

Na lateral incluem uma zona tátil para controlo inteligente de música e chamadas. Um toque duplo, por exemplo, inicia ou pausa a música e atende ou desliga chamadas. Já um deslizar para a frente ou para trás, avança ou retrocede na playlist. Se o swipe for feito para cima ou para baixo é o volume que se controla.

Segundo a Huawei, oferecem uma autonomia de 24 horas e, em apenas 10 minutos, carregam o suficiente para 8 horas de reprodução de música.

Por fim, resta referir que o preço destes Huawei FreeBuds Studio é de 349,99 €.