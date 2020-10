Xiaomi lança equipamento inteligente para melhorar a postura por cerca de 13 euros

A Xiaomi é, sem qualquer dúvida, uma das empresas que mais se tem empenhado em trazer para o mercado produtos diferentes, úteis mas também engraçados.

Neste sentido, a marca chinesa lançou agora o Hipee, um dispositivo inteligente pensado para melhorar a postura das pessoas, a um preço de 99 yuans, cerca de 13 euros numa conversão direta.

Em janeiro, quando mal nós imaginávamos que a pandemia afetasse tanto o nosso país, já a Xiaomi lançava uma lâmpada para eliminar o Coronavírus. Este é apenas um exemplo de que a marca chinesa não se dedica apenas aos smartphones. Pelo contrário, uma grande fatia dos produtos são gadgets bastante úteis e criativos, como scooters, máscaras, aspiradores inteligentes e até luvas para gamers.

Hipee: o dispositivo da Xiaomi para melhorar a postura

A Xiaomi lançou o Hipee, um equipamento desenhado para corrigir e melhorar a postura das pessoas. O dispositivo tem como objetivo promover uma boa postura no utilizador, ao mesmo tempo que a monitoriza em tempo real, enviando notificações e informações como exercícios e hábitos relacionados com o sistema somatossensorial.

Em suma, o Hipee é um assistente pessoal e inteligente para a nossa postura. Caracteriza-se como uma espécie de colar que força o corpo a endireitar-se através de uma força externa.

O dispositivo vai ajudar os utilizadores a melhorarem e a desenvolverem ativamente bons hábitos quanto à sua postura.

Assim que o Hipee é colocado no pescoço, o utilizador regista a postura correta de acordo com algumas instruções. De seguida o gadget deteta quando a postura está incorreta e envia sinais vibratórios até que o utilizador retome a postura ideal.

Para que tudo isto seja possível, o Hipee está equipado com um sensor de movimento de alta precisão integrado e algoritmos inteligentes de reconhecimento de postura. Os algoritmos conseguem detetar posturas humanas em diferentes situações, como sentar, dobrar, escrever e e pé e adaptar com precisão a postura correta para cada uma.

Além disso, traz um applet do WeChat através do qual o utilizador poderá visualizar do dados de correção da postura.

De forma a ser adequado para crianças e adultos, o Hipee tem formatos diferentes para cada faixa etária. Para adultos o equipamento traz as extremidades em metal, enquanto que as crianças contam com um engraçado formato de pata de gato.

Nas crianças, o Hipee será uma ajuda no posicionamento do corpo destas enquanto estudam, lêem ou escrevem.

O dispositivo encontra-se na plataforma de crowdfunding Youpin, a um preço de 99 yuans, cerca de 13 euros numa conversão direta.