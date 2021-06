E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de todas as novidades do WWDC 2021, o evento anual da Apple, da chegada do novo OnePlus Nord CE 5G, do caminho que a Honor vai fazer afastada da Huawei, e muito mais.

O universo dos auscultadores sem fios continua a ser alimentado por propostas cada vez mais acessíveis e com maior qualidade. A Realme que cresce de mês para mês no segmento dos smartphones, tem também as suas soluções ao nível do áudio e os Buds Air 2 são um dos exemplos mais recentes.

Os Realme Buds Air 2 oferecem cancelamento ativo de ruído e 10 minutos de carregamento serão suficientes para 120 minutos de reprodução de música! A versão global destes auscultadores está disponível por apenas 35 €.

Como é normal, a WWDC é rica em novidades e em alterações profundas nos sistemas operativos da Apple. Este ano não foi diferente e as novidades surgiram na habitual Keynote onde tudo foi revelado.

O iOS 15, o iPadOS 15, watchOS 8 e o macOS Monterey são uma realidade, que muito em breve chegam aos utilizadores. Os testes vão começar e as novidades vão ser conhecidas em detalha. Assim, recorde tudo o que a Apple revelou na WWDC 2021.

A corrida ao espaço deixou de estar apenas na cabeça das agências espaciais ou empresas privadas e está, agora, também como objetivo de grandes personalidades. A Blue Origin vai enviar o primeiro voo tripulado para o espaço e Jeff Bezos já garantiu o seu lugar.

O voo da Blue Origin acontecerá no próximo mês de julho.

Com a chegada do HarmonyOS, a Huawei apresentou também um conjunto de novos dispositivos importantes. Não servem apenas como montra deste novo sistema, mas renovam as propostas da marca para o nosso mercado.

Uma dessas peças únicas chegou agora ao nosso país, para conquistar o mercado. O Huawei Watch 3 Series já disponível para pré-compra em Portugal, com todas as suas grandes novidades e com uma excelente campanha de oferta.

A Altice Labs comemora hoje o seu 5º aniversário! O evento de comemoração aconteceu em Aveiro nas instalações da empresa, onde o Alcino Lavrador, Diretor-Geral da empresa, apresentou várias estatísticas de super crescimento da empresa, aos mais diferentes níveis e revelados alguns projetos de destaque nacional e também internacional.

Foram também apresentadas as várias mudanças e iniciativas, algumas delas solidárias, realizadas em tempos de pandemia.

Fazendo jus à sua menção como gigante tecnológica, a Google mapeou um pedaço de cérebro humano com o maior detalhe alguma vez conseguido. Desta forma, foram revelados pormenores impressionantes, incluindo ligações entre neurónios.

Além disso, poderá ter aberto a investigação a um novo tipo de neurónio.

Normalmente, quando a Google anuncia versões betas do Android, a empresa foca-se em detalhes direcionados para o programador, como novas APIs e outras funções.

A segunda versão beta do Android 12 foi lançada nas últimas horas e a empresa das pesquisas levantou mais um pouco o véu do que será a versão final. Conheça as principais novidades.

O Wind Catching Systems (WCS) da Noruega fez uma estreia espetacular com uma colossal matriz de turbinas eólicas flutuantes que diz poder gerar cinco vezes a energia anual das maiores turbinas individuais do mundo. Segundo a empresa, esta inovação poderá reduzir os custos o suficiente para ser imediatamente competitiva com os preços da rede.

Em termos de conceção, estas matrizes são efetivamente gigantes. As comparações podem dar uma ideia de como no futuro estas estruturas poderão “pintar” os oceanos.

A OnePlus tinha prometido uma renovação completa da sua linha da gama média. Surgiu o ano passado com o modelo Nord, que abriu caminho a toda uma nova área desta marca, que se tenta impor de forma cada vez mais firme.

A novidade era esperada para agora e a marca não falhou com o prometido. O OnePlus Nord CE 5G foi apresentado e confirmadas muitas das dúvidas que existiam. A aposta é clara num hardware de gama média, mas com grande qualidade.

Neste momento são várias as missões com o objetivo de estudar o planeta Marte. No final do passado mês de julho de 2020, a China iniciou a sua missão a julho de 2020, a partir da base de Wenchang, em direção a Marte, tendo o rover Zhurong pousado a 15 de maio.

A Administração Espacial da China divulgou hoje uma imagem panorâmica de 360 graus e duas fotografias a cores da superfície de Marte e dos dispositivos da sonda Tianwen-1.

Mostramos-lhe, há uns meses, um carro elétrico de três rodas que carregava consigo verdadeiras promessas da mobilidade. Agora, a empresa Aptera apresenta o segundo protótipo do Sol, um carro futurista com uma autonomia de 1.600 km e carga solar.

O carro elétrico foi apresentado em vídeo e parece, efetivamente, saído de um filme.

Inegavelmente, um dos fenómenos mais impressionantes com que o céu nos presenteia é a formação das auroras. Os brilhos e as cores tornam a imagem quase irreal de tão deslumbrante e, por essa razão, as zonas que as recebem contam com muitos curiosos expectantes. No entanto, ainda não é um acontecimento completamente compreendido.

Pela primeira vez, os físicos confirmaram as ondas enigmáticas que causam as auroras.

A Honor afastou-se da Huawei e está a seguir o seu próprio caminho. A empresa já veio a público dizer que queria crescer ao ponto de se tornar rival da sua “empresa mãe” e em resposta a algumas mensagens nas redes sociais, confirmou o que todos queriam saber. A próxima linha de smartphones Honor 50 virá equipada com serviços Google.

Além do modelo base, Honor 50, será lançada uma versão Pro e outra SE. Já são conhecidas algumas imagens do que se pode esperar em termos de design e também já se especulam várias especificações. Então, o que podemos esperar?

Recentemente soubemos que a Qualcomm estaria a preparar um novo chip com o nome de código SM8450 “Waipio”. Este equipamento poderá representar a versão Pro do mais recente SoC Snapdragon topo de gama, podendo ainda estrear a nova litografia de 4nm.

E de acordo com as mais recentes informações, as fabricantes já têm em mãos amostras deste Snapdragon 888 Pro de 4nm.