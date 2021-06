China publicou imagens a cores da superfície de Marte

Neste momento são várias as missões com o objetivo de estudar o planeta Marte. No final do passado mês de julho de 2020, a China iniciou a sua missão a julho de 2020, a partir da base de Wenchang, em direção a Marte, tendo o rover Zhurong pousado a 15 de maio.

A Administração Espacial da China divulgou hoje uma imagem panorâmica de 360 graus e duas fotografias a cores da superfície de Marte e dos dispositivos da sonda Tianwen-1.

Marte à vista… rover chinês envia fotos a cores

O Tianwen-1, de cinco toneladas, inclui um orbitador de Marte, um módulo de pouso e um rover que têm ajudado a estudar o solo do planeta vermelho.

As imagens agora divulgadas mostram os arredores da zona de pouso, um terreno plano e pedregoso, e foi registada pelo veículo “Zhurong” – uma homenagem ao deus do fogo da antiga mitologia chinesa.

Num comunicado, a administração Espacial da China referiu que…

A superfície próxima é relativamente plana, com pedras lisas, de cores claras e de diferentes tamanhos, espalhadas e semienterradas. Há um buraco no fundo com pedras mais escuras e angulares na margem

A primeira fotografia mostra a plataforma de aterragem, com a rampa de descida do “Zhurong” e uma bandeira chinesa desfraldada. No final da rampa, vê-se as marcas deixadas pelo veículo na superfície marciana, que desenham um círculo.

Numa outra imagem, o “Zhurong” afastou-se da câmara descartável, que normalmente carrega no porão, e recuou alguns metros. Segundo o comunicado “A abundância e o tamanho das pedras correspondem às expectativas”…

Ainda segundo o comunicado… “A imagem de Marte foi transmitida sem ligação por fio ao veículo, que então a reencaminhou para a Terra através do módulo de órbita”.

De acordo com a agência chinesa, o módulo de órbita está em boas condições e o veículo está a operar na superfície de Marte há 28 dias marcianos.

Tianwen-1 é a primeira missão de exploração da China a Marte e a primeira na História a combinar viagem, entrada em órbita e descida numa única missão.

