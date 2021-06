Carro elétrico futurista com autonomia (quase) infinita ganha segundo protótipo

Mostramos-lhe, há uns meses, um carro elétrico de três rodas que carregava consigo verdadeiras promessas da mobilidade. Agora, a empresa Aptera apresenta o segundo protótipo do Sol, um carro futurista com uma autonomia de 1.600 km e carga solar.

O carro elétrico foi apresentado em vídeo e parece, efetivamente, saído de um filme.

PUB

Aptera apresenta Sol em vídeo

Em meados dos anos 2000, a Aptera tentou introduzir o seu conceito e anunciou planos para desenvolver um carro solar elétrico com um aspeto realmente revolucionário, eficiente e futurista. Embora não tenha reunido o capital suficiente para levar a cabo a ideia, vários anos mais tarde, a empresa conseguiu mostrar o veículo de três rodas idealizado e, agora, lançou um novo vídeo que o mostra em ação.

Há uns meses, a Aptera revelou o seu primeiro protótipo de um carro elétrico com 1.600 km de autonomia, pelo seu design realmente eficiente. Afinal, mesmo com uma bateria relativamente pequena e barata, o aproveitamento da energia solar conferem-lhe a capacidade de percorrer longas distâncias.

Segundo a empresa, os painéis solares são concebidos para “recolher luz solar suficiente para viajar cerca de 18.000 km por ano, na maioria das regiões”. Depois de mostrarem ao mundo o Sol, a empresa recebeu milhares de encomendas.

Carro elétrico com autonomia e design promissores

O carro elétrico de três rodas conta com um interior bastante semelhante ao de um carro convencional moderno, sendo o ecrã central remonta aos encontrados nos Tesla. Sendo um carro elétrico com design aerodinâmico e altamente engenhoso, o espaço interno conforta duas pessoas e possui uma bagagem espaçosa.

O carro elétrico estará disponível com dois motores diferentes: um de 100 kW com uma aceleração de 0-100 km/h de 5,5s, e outro de 150 kW com 0-100 km/h em 3,5s. Relativamente à promessa da bateria, a gama possui de 25, 40, 60 e 100 kW, que vão dos 400 aos 1.600 km.

Leia também: