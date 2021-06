Apple Car contrata ex-executivo da BMW que trabalhou nos carros elétricos i3 e i8

A Apple continua a ter no seu foco o lançamento de um carro elétrico. Pelo menos os indícios assim apontam. A empresa de Cupertino contratou o ex-executivo da BMW e fundador de startups de veículos autónomos, Ulrich Kranz. O facto de Ulrich ter saído agora da Canoo poderá dar-nos uma ideia mais clara do caminho que a Apple estará a percorrer para a produção de um veículo elétrico autónomo.

Conforme foi notícia no ano passado, houve movimentações para a Apple adquirir a startup elétrica Canoo. Esta startup foi fundada no final de 2017 por um pequeno grupo de executivos que eram originalmente uma parte da Faraday Future.

PUB

Apple reforça a sua equipa do Apple Car

A Apple contratou Kranz apenas há algumas semanas atrás, depois deste ter deixado o cargo de CEO da Canoo, uma startup de veículos elétricos autónomos que Kranz foi co-fundador. Antes disso, Kranz trabalhou na BMW durante 30 anos. Ele foi o vice-presidente do grupo que desenvolveu os veículos elétricos i3 e i8 da BMW.

Depois de sair BMW, Kranz trabalhou na Faraday Future durante três meses. A seguir, o executivo reuniu um grupo de pessoas e co-fundou a Canoo. Quer a Faraday Future, quer a Canoo não tiveram grande sucesso, possivelmente porque numa fase inicial é necessário um investimento avultado quer na conceção do projeto, quer no licenciamento e criação de tecnologias. Mas dinheiro é o que não falta na Apple.

Esta importante nova contratação da Apple dá uma ideia das suas ambições com o veículo elétrico autónomo. Kranz reportará a Doug Field, que já trabalhou na Tesla e liderou o desenvolvimento do Model 3. Contudo, se há novas entradas neste projeto, também é uma forma de compensar algumas perdas de executivos que abandonaram a equipa Apple Car.

Empresa de Tim Cook anda às compras no mercado

Conforme foi referido há dias, Apple estará a negociar com a empresa Falacom, que é atualmente o maior fornecedor chinês de baterias para veículos elétricos do mundo. Esta poderá ser a empresa que fabricará e fornecerá as baterias ao carro da Apple.

A empresa também já esteve a tentar negociar com a Hyundai-Kia para a construção do Apple Car. Contudo, as negociações supostamente não correram bem.

Também foi notícia há umas semanas que a gigante californiana estaria já em negociações com a LG e a Magna para a produção do seu carro.

A Apple não tem qualquer experiência para entrar no mercado dos carros elétricos. Então, o que tem a fazer é contratar os especialistas na área, firmar contratos com fornecedores dos componentes e tecnologias necessárias e desenvolver o produto. O analista Ming-Chi Kuo, que segue a Apple a par e passo, sugeriu que o Apple Car ainda levaria meia década, no mínimo. O produto estará nos estágios iniciais de desenvolvimento, portanto, muitas coisas podem mudar quando o veículo estiver pronto para o lançamento.

Leia também: